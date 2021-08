Het aantal huishoudens met glasvezel neemt sterk toe in 2021

Steeds meer mensen kiezen voor een glasvezel abonnement in Nederland. In het eerste kwartaal van 2021 nam het aantal huishoudens met glasvezel toe met 200.000. Er zijn in Nederland momenteel bijna 4 miljoen huishoudens met glasvezel.

Glasvezel internet is op steeds meer plekken in Nederland beschikbaar. In juni 2021 meldde KPN dat zij per week zo’n 9.000 nieuwe huishoudens aansluiten aan glasvezel. In het huidige tempo kan een groot deel van Nederland in 2026 beschikking hebben tot een glasvezelaansluiting.



Waarom kiezen mensen voor glasvezel?

De voornaamste reden om een glasvezel abonnement te nemen is voor de hoge internetsnelheden die je kunt krijgen. Glasvezel bestaat uit een bundel van dunne glazen vezels die razendsnel data kunnen sturen. Een groot voordeel van glasvezel is op grote afstanden data versturen zonder dat daarbij de internetsnelheid verloren gaat. Hierdoor is de uploadsnelheid altijd even groot als de downloadsnelheid van het abonnement. Dit zorgt niet alleen voor een stabiele verbinding, maar je kunt hierdoor ook naar een hoge beeldkwaliteit televisie kijken in 4K-resolutie.



Doordat een groot deel van werkend Nederland moest thuiswerken, hebben veel Nederlanders hun internetabonnement aangepast om zo optimaal mogelijk thuis te kunnen werken. Sinds glasvezel de meest stabiele internetverbinding heeft kunnen mensen zonder moeite videobellen en hun werk online uitvoeren. Ook in het gewone huishouden is glasvezel een aantrekkelijke keuze. Met een glasvezel internetverbinding kun je ongestoord streamen en online gamen.



Er zitten ook nadelen aan een glasvezel abonnement. Vaak ben je wel ietsjes duurder uit dan bij een kabel of een DSL internetverbinding. Je krijgt voor de prijs wel veel hogere snelheden en een meer stabiele verbinding terug. Als je een alles in 1 glasvezel pakket neemt, kun je ook jouw internet abonnement combineren met tv en bellen. Hierdoor heb je een groot deel van de vaste maandelijkse lasten van 1 provider. Bij sommige providers, zoals T-Mobile, kun je korting krijgen op het abonnement wanneer je meerdere diensten bij hen afneemt.

Per provider kan de prijs ook heel erg verschillen.