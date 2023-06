Het Andere Geluid Van Volendam voor herhaling vatbaar

Pinkpop, Mystic Garden, Graspop of...Het Andere Geluid Van Volendam. Afgelopen weekend vond er naast hele grote bekende festivals verspreid door het land ook een splinternieuw evenement plaats in de Volendammer poptempel PX.

Door: Michelle Tuyp

Het Andere Geluid Van Volendam is een festival dat is ontstaan om de huidige muziekscene als bands en singer-songwriters uit het dorp met originele muziek een podium te geven. Het festival zou zich in eerste instantie afspelen over twee dagen met een benodigd toegangskaartje. Toch werden de plannen last minute omgegooid om alle acts op één en dezelfde dag te zetten. Om het evenement toegankelijker te maken werd bovendien de toegang gratis. Het resulteerde in een succesvolle avond die om 18.00 uur al begon met de eerste dj sets van Radio Dwars. Het festival was verdeeld in bands in de grote zaal, Radio Dwars in de kleine zaal en songwriters in de oefenruimte. Donna-Marie kreeg de eer om het songwriters podium te openen. De ruimte was bijna onherkenbaar en was enorm sfeervol door de gezellige lampjes, kleden en rijen met stoelen die helemaal gevuld met bezoekers waren. Donna deelde haar tijdslot samen met mede artiest Roy de Smet. Nadat het publiek aandachtig had geluisterd naar hun prachtige sets, was het tijd om naar de grote zaal te gaan voor blues-rockband Thumbs Up. In een nieuwe formatie en met veel nieuw eigen materiaal wisten zij het publiek heel enthousiast te krijgen. Er druppelden steeds meer mensen binnen en voor je het wist was de zaal helemaal gevuld. Alle acts boven en beneden wisselden elkaar iedere keer af, dus zo hoefde je niemand te missen.

Zo was het hierna tijd om weer naar beneden te gaan voor niemand minder dan Francis Alban Blake, een pseudoniem van Frank Bond. Hij zou aanvankelijk met zijn band AlascA op het festival staan, maar door persoonlijke omstandigheden moest de band afzeggen. Dat bood Frank de gelegenheid een geweldige solo-set te spelen. Even later werd boven alweer de volgende band aangekondigd door presentator Jon Steur. Voor Jon is presenteren een eitje met de ervaring die hij heeft opgedaan bij het presenteren van PX Live en had zich voor deze avond ook goed ingelezen over de artiesten. Hij had een briefje met informatie op zak, maar het briefje is zijn zak niet uit geweest. Zeker ook niet voor zijn oud-docent Dick Kwakman, zanger van de band One Clueless Friend. Na het laatste album van One Clueless Friend schijnt er dit jaar eindelijk weer nieuwe muziek aan te komen. Als voorproefje werden er al wat nummers gespeeld. De muziek klonk veelbelovend en wist je recht in het hart te raken. Wie dit later ook deed met zijn muziek was PJM Bond, oftewel Paul Bond. Hij wist iedereen in een trance te brengen en te ontroeren. Maar, dit festival is ontzettend gevarieerd en dus werd het publiek hierna meteen in een andere sfeer gegooid bij Lorem Ipsum in de grote zaal. Al was het snikheet in de zaal, niemand was vies van een dansje. Alle voeten gingen van de vloer en mensen zongen luidkeels mee met de liedjes die zij kenden. De rock-'n-rollsfeer bleef nog even hangen bij de volgende act in de oefenruimte, Niels Buijs. Naast dat hij in zijn band Sigh Hollywoo zingt, speelt hij ook vaak solo en ook zo weet hij het publiek helemaal in te pakken. Na een paar liedjes gespeeld te hebben, maakte J.D. Edward het tijdslot af met een indrukwekkende set en verzorgde hij zo het laatste optreden in de oefenruimte. Dan stond er nog maar één artiest te popelen om het podium op te mogen. Blanko (Jan de Witte) knalde bijna de tent uit en zette de hele zaal op zijn kop. Hij speelde wat nummers van zijn opkomende tweede album waaronder ook voor het eerst zijn meest recente single ‘Give What You Got To Give’. Compleet doordrenkt van het zweet en helemaal voldaan kwam zo de eerste editie van Het Andere Geluid Van Volendam tot een einde en was het ook volgens de organisatie zeker voor herhaling vatbaar.