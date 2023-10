Verhuizing raadszaal naar De Ark wordt reëler

‘Het moet absoluut geen weggegooid geld worden’

De verhuizing van de gemeenteraadszaal naar De Ark is een stap dichterbij gekomen. Donderdag stelde de raad een voorbereidingskrediet ter beschikking om verdere voorbereidingen mogelijk te maken. 1,5 miljoen euro moet het plan volgens een raming gaan kosten. Het gebouw zou tevens onder meer dienst moeten doen als onderkomen voor een deel van de ambtelijke staf. Als dit plan doorgaat, hoeft De Ark geen definitieve locatie voor de raadsvergaderingen te worden.

Mogelijk worden die later verplaatst naar een nog te realiseren nieuw stadskantoor. Maar de komst daarvan kan nog wel een jaar of tien duren, werd gemeld. En weinigen zien het zitten om die periode nog te vergaderen in poptempel PX, ondanks de geroemde geboden gastvrijheid aldaar. Uiteraard waren er ook bezwaren tegen de verbouwplannen van De Ark, met name van de omwonenden. Ab Sier sprak de raad toe namens zijn buren. ,,Men wilde ons vooraf op de hoogte brengen van het te renoveren pand. Wij willen u graag vertellen wat het omhoog brengen van de zijgevel en het dak voor ons betekent. Als de gepresenteerde plannen doorgaan, moeten wij voor de rest van ons leven tegen deze muur aankijken. Bedenk dus wat voor consequenties dit heeft voor onze licht, zon en ruimte. We willen ook graag weten wat de geluidsoverlast van de komende warmtepompen wordt. Bedenk hoe je zelf zou reageren als dit in jullie eigen achtertuin zou plaatsvinden.”

‘‘Als de plannen doorgaan, moeten wij voor de rest van ons leven tegen deze muur aankijken’’

Afgelopen zomer zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van De Ark en het onderbrengen van de raadszaal daarin. In de voorbije raadsvergadering sprak men over het verstrekken van een voorbereidingskrediet van honderdduizend euro om dit mogelijk te kunnen maken. Het gebouw moet ook vergaderruimtes voor de fracties gaan bieden. Max Slotboom (PvdA) vindt De Ark een goede keuze als nieuw onderkomen. Hij zette wel vraagtekens bij de hoogte van het benodigde bedrag. Sean Tol (GroenLinks) verwelkomde het nieuws hierover als een ‘aangename verrassing’. Ook hij vond de geraamde kosten aan de hoge kant. Volgens Iwan Visscher (VD80) komt de investering ten goede aan de waarde van het pand, dat gemeentelijk bezit is. Geen weggegooid geld dus, benadrukte hij.

Emile Karregat (VVD) had daar zijn twijfels bij, gezien dat het gebouw gereed wordt gemaakt voor de vergaderingen. Daar kan volgens hem dus niet zo makkelijk een winkel of iets anders van worden gemaakt. Toch stemde ook zijn partij in met het geven van het krediet. Jan Veerman (Lijst Kras) stelde voor om dit besluit wat uit stellen en te betrekken bij een bredere visie over dergelijke huisvesting. Wethouder Marisa Kes gaf aan dat met het krediet onder meer de architectenkosten kunnen worden betaald. Tevens moet er volgens haar worden gedacht over de invulling van het gebouw, dat eveneens kosten met zich meebrengt. De bestuurder gaf verder aan dat er nu twintig werkplekken voor ambtenaren in het ontwerp voor De Ark staan, maar hier valt nog over te praten. Ook wil zij rekening gaan houden met de veranderende lichtinval voor de omwonenden. Of het dak blijft zoals het nu is, kon zij niet garanderen. Wel wilde zij kijken of er een alternatief mogelijk is.”

‘‘Ook willen wij graag werken aan een nieuw stadskantoor, maar kunnen niet alles tegelijk’’

Verder stelde Kes dat een nieuw onderkomen voor ambtenaren geen overbodige luxe is. ,,De ambtelijke huisvesting is verre van ideaal”, zei zij daarover. Over het in gang zetten van plannen voor een algeheel nieuw gemeentelijk onderkomen vertelde zij het volgende. Kes: ,,Wij werken aan enorm veel grote projecten. Ook willen wij graag werken aan een nieuw stadskantoor, maar kunnen niet alles tegelijk.” En over de vermeende hoge kosten: ,,De Ark moet sowieso gerenoveerd worden. Het moet absoluut geen weggegooid geld worden.”

Door: Laurens Tol