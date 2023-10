Het Nieuwe Koor zorgt voor bomvolle Botterwerf

Er was geen stoel meer vrij toen Het Nieuwe Koor op zondagmorgen om 11.00 begon met het eerste van de achttien nummers te zingen. Onder leiding van dirigente Juliette Besijn en met begeleiding van Tom Plat en Dick Plat werd het gevarieerde repertoire met veel passie en overgave gebracht.

Door: Klaas Smit

Niet alleen de grote zaal zat vol maar ook in de ruimte ernaast namen bezoekers plaats. Al was het koor daar niet te zien, te horen was het wel en dat was vandaag het belangrijkste. Neil Young, The Monkeys, De 3JS, Johnny Cash, Het Nieuwe Koor zingt werkelijk alles. Ook de nummers “Vluchten kan niet meer” en “Het kleine cafe aan de haven”, komen voorbij en het publiek geniet zichtbaar van deze herkenbare liedjes. Als gast optreden waren daar Laurie Akkerman en Frank Keijzer. Zij brachten, samen met Tom Plat o.a. een nummer uit de musical Jesus Christ Superstar. Na de pauze wordt “Mooi Volendam” gezongen en ook het succesvolle nummer van de 3JS “Dansen op de dijk” mag natuurlijk niet ontbreken. Na een welgemeend ovationeel applaus werden de bezoekers getrakteerd op een toegift en werd “Mooi Volendam” nog een keer gebracht, waarbij iedereen in de zaal meezong.

Het hele jaar timmert Het Nieuwe Koor al aan de weg en het laatste succesvolle optreden was in het Nicolaashof. Wilt u dit koor ook een keer live bewonderen? Op 17 december om 11.00 is er een optreden, wederom in de Botterwerf en op 26 december (2e Kerstdag) begeleiden zij de mis om 11.00 uur met de dansende engeltjes van Juuls Studio.