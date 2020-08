Partner content

Het optimaliseren van jouw incassoprocessen: waarom?

Het is niet eenvoudig om in deze tijd ondernemer te zijn. Hoewel er bedrijven zijn die garen spinnen bij de coronacrisis, geldt voor het merendeel dat ze alle zeilen moeten bijzetten om in financieel opzicht te kunnen overleven. Juist dan is het optimaliseren van je incassoprocessen een belangrijke stap om te zetten. Want als je dit laat versloffen, kom je sneller in de problemen terecht, met wellicht fatale gevolgen voor je onderneming en dus ook voor je eigen toekomst.

De bekende valkuilen

● Denk vooral niet dat het in jouw bedrijf zo’n vaart niet zal lopen. De coronacrisis raakt vrijwel iedereen en dus zullen ook de klanten, die normaal gesproken een uitstekend betalingsgedrag vertonen, misschien nu wat krapper bij kas zitten. Dit kan ertoe leiden dat ze ook jouw factuur niet meer kunnen voldoen.

● Ga er niet klakkeloos van uit dat bedrijven, die nog een factuur open hebben staan, binnenkort het geld naar je overmaken. Als je denkt ‘Het komt wel goed’ zal de klant vermoedelijk merken dat hij geen reactie krijgt op het uitblijven van de betaling. Dat leidt er meestal toe dat ze het nog een op zijn beloop laten.



Je zaakjes goed op orde

Door de nodige aandacht te besteden aan het creditmanagement in jouw organisatie, zorg je ervoor dat je het overzicht bewaart. Daarnaast voorkom je ermee dat je de cashflow in je bedrijf achteruit gaat. Het zijn op zich geen ingewikkelde processen, maar ze vergen wel tijd. Vooral wanneer je een groot klantenbestand hebt, heb je er een hele klus aan om het allemaal up-to-date te houden. Steeds vaker kiezen ondernemers er dan ook voor om hun debiteurenbeheer uit te besteden, zodat ze zich kunnen blijven focussen op de kerntaken van het bedrijf.



Zorgeloos ondernemen

Door een deskundig team je incassoprocessen te laten verzorgen, kun je er verzekerd van zijn dat alles goed geregeld wordt. De werkzaamheden worden immers uitgevoerd door mensen die dagelijks met dit bijltje hakken en alle smoezen en trucjes inmiddels wel kennen. Bovendien zijn ze volledig op de hoogte van de juridische haken en ogen die hieraan gekoppeld zijn. Voor jou als ondernemer een hele geruststelling, omdat alles in vertrouwde handen ligt. Je weet bovendien zeker dat je er op deze manier echt alles aan hebt gedaan om jezelf te verzekeren van een zo optimaal mogelijk resultaat. Het ondernemerschap is tenslotte al lastig genoeg.