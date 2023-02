Van der Valk Hotel ondergaat grootschalige verbouwing

‘Het wordt gezellig, huiselijk en modern’

Terwijl in de lobby van Van der Valk Hotel Volendam een groot deel van het serviesgoed en de woonaccessoires voor een habbekrats wordt verkocht, wordt achter het pand aan de bouw van een pop-up restaurant gewerkt. ,,Met de realisatie van de pop-up locatie kunnen we onze restaurantgasten tijdens de intensieve verbouwing blijven ontvangen”, zegt hotelmanager Mireille Ortiz doelend op het toekomstige Van der Valk Hotel Volendam.

Door: Kevin Mooijer

De verbouwing zat al jaren in de koker, maar de coronapandemie zorgde dat de plannen op de lange baan werden geschoven. ,,We zijn ontzettend blij dat we de verbouwing nu eindelijk kunnen doorzetten”, zegt Ortiz, die samen met haar echtgenoot het hotel runt. ,,Dit gebouw dateert van 1973. Na vijftig jaar trouwe dienst is een ingrijpende verbouwing geen overbodige luxe. Het complete hoofdgebouw zal worden gesloopt en weer opnieuw opgebouwd. De vormen van het nieuwe hotel zullen voor een groot deel overeen komen met het huidige pand, maar we steken het in een moderner jasje. Die eigentijdse uitstraling gaan we koppelen aan de landelijke omgevingssfeer. Het wordt gezellig en huiselijk, maar met de luxe van een modern hotel.”

Jonge doelgroep

Het nieuwe hotel zal een stuk groter worden dan het huidige gebouw. ,,We zijn ooit begonnen met 24 hotelkamers. Momenteel beschikken we over 129 kamers en we gaan naar 195 hotelkamers.” De heropbouw van het hotel betekent een mooie kans voor de directie om zich naast de bestaande doelgroep ook meer te richten op een jonger publiek. ,,We zijn uiteraard ontzettend blij met onze trouwe gasten, maar met het oog op de toekomst zou het goed zijn om ook de doelgroep tussen de 20 en 30 jaar meer te bereiken. Daar zijn we heel gericht mee bezig. Een voorbeeld van een vernieuwing die vooral gericht is op de jongere doelgroep is de toekomstige hotellounge. Bij binnenkomst kom je in een gezellige, ruime lounge met onder meer een open haard, een koffiecorner, flexwerkplekken, een uitgebreide lunchkaart en een shop.”

Momenteel draait op televisieschermen in het Van der Valk Hotel de artist impression van het nieuwe hotel. Rondom het gigantische complex zijn grote groene vlaktes te zien. ,,Het is voor ons belangrijk dat het hotel omgeven wordt door groen. Wat dat betreft hebben we geprobeerd inspiratie te halen uit collega-Van der Valk Hotel De Cantharel uit Apeldoorn. Die prachtige sfeer gaan we hier ook realiseren, dat zal een hoop liefhebbers uit Volendam waarschijnlijk goed doen.”

‘Motel Katwoude’

Als alles volgens planning verloopt opent het pop-up restaurant medio april. Rond diezelfde periode begint de sloop van het hotel en direct na de sloop wordt gestart met de wederopbouw. De verwachting is dat de deuren van Van der Valk Hotel Volendam in het voorjaar van 2025 openen voor gasten. ,,We staan te popelen om opnieuw te beginnen, om zowel trouwe als nieuwe gasten te mogen verwelkomen en om het vernieuwde hotel opnieuw in de markt te zetten.” Ondanks de verbouwing en modernisering is Mireille het verleden niet uit het oog verloren. ,,In Volendam worden we vaak nog ‘Motel Katwoude’ genoemd. Wij vinden dat ontzettend leuk”, lacht de onderneemster. ,,Onze lokale gasten mogen ons tot in de eeuwigheid zo blijven noemen.”