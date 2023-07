Thomas Tol in Concert: een muzikale reis vol herkenbare hits

Hitmaker zet PX twee keer op zijn kop

De PX was afgelopen weekend twee keer uitverkocht vanwege Thomas Tol in Concert. Het werden twee memorabele concerten, waar nog lang over nagepraat zal worden. Eerst was het afgelopen zaterdagavond een vol huis en het tweede concert vond plaats op zondagmiddag. De bezoekers werden meegenomen op een muzikale reis door het oeuvre van hitmaker Thomas Tol.

V.l.n.r. John Schilder, Emma Breedveld, Simon Stein, Thomas Tol, Nico Stein en Dirk Hoogland traden naar de voorgrond.

Door: René Schilder

Kees Tol, de zoon van, nam vooraf het woord en kondigde de bandleden aan. Maanden van intensieve voorbereidingen gingen vooraf aan de concerten, en dat was ook te horen. Vanaf de eerste noot was het raak en voer de muzikale reis langs bekende hits van BZN, Tol & Tol en Jan Smit. Afgewisseld met nieuw werk en een handjevol covers, was de show een waar genot. De leuke anekdotes die Thomas Tol tussendoor vertelde gaven extra inzichten in het ontstaan van de nummers, maar ook waar zijn eigen voorliefde en passie naar uitging: filmmuziek.

Op het podium werd Thomas bijgestaan door een selectie gerenommeerde muzikanten: Simon en Nico Stein, Dirk Hoogland, Harry Keizer, Michael de Hont, John Schilder, Nellie en Liesbeth Zwarthoed (Kirrie), Linda Schilder en Corina Vamvakaris. Dat waren de muzikanten van ‘eigen bodem’. Daarbij was er een professioneel strijkkwartet ingehuurd, onder leiding van Emma Breedveld, om alle muziekstukken te kunnen uitvoeren zoals ze bedoeld zijn. Het werd een feest van herkenning. Bekende deuntjes van veelal nummer één hits van Jan Smit werden gezongen door Simon Stein. Corina Vamvakaris trad een aantal keren naar de voorgrond, als gevolg werd het publiek tot tranen geroerd. Onder meer het prachtige Griekse nummer ‘Gaménni Kardia’, maar ook heerlijke BZN-klassiekers als ‘Pearlydumm’, ‘It’s an illusion’ en ‘A barroom in the night’ zetten de zaal op zijn kop. Gitaarvirtuoos Dirk Hoogland pakte bijna het hele concert een hoofdrol met zijn gitaarspel. Het absolute hoogtepunt wat gitaarwerk betreft was ‘Barber’s rock’. Thomas zei hierover: ,,Je moet toch echt wel een beetje gitaar kunnen spelen om dit stuk te spelen.” En om te zeggen dat Dirk ‘een beetje’ kan spelen is een understatement. Hij voerde het stuk tot in perfectie uit.

Na de pauze ging het feest nog even door. Na bijna drie uur spelen werd het onvergetelijke muziekfeest knallend afgesloten. Opvallend was dat er voorzichtig een hint werd gemaakt naar een potentiële comeback over twee jaar. Voor het publiek is het hopen dat die potentie ingelost wordt en dat Thomas in de tussentijd nog tijd maakt om lekker door te gaan met het schrijven van hits.

Corina Vamvakaris ontroerde het publiek veelvuldig tot tranen.

Nelly en Liesbeth Zwarthoed.

Thomas Tol hint naar comeback over twee jaar.