Hoe je zelf kunt meewerken aan een veilige werkomgeving

Veiligheid op de werkvloer. Een gezond werkklimaat. Het is allebei enorm belangrijk. Om je je daar als werknemer of ZZP’er bewust van te zijn, is een VCA cursus aan te raden. Hoe zit dat?

Arbeidsomstandigheden moeten zo optimaal mogelijk zijn om mensen gemotiveerd, geïnspireerd en vooral creatief te krijgen en te houden. Het heeft alles te maken met onze huidige digitale werkomgeving en de huidige economie.

Werken mag leuk zijn

Werken is dan ook niet jezelf afmatten van maandagochtend tot vrijdagmiddag. Werk mag leuk zijn, interessant zijn. Je mag er je persoonlijke ontwikkeling aan spiegelen. Dat betekent in alle gevallen dat de omstandigheden optimaal moeten zijn zodat je als werknemer goed tot je recht komt.

Daar zijn regels voor. En zelfs als we de bouwwereld en alle daaraan gelieerde branches als voorbeeld nemen, moeten werknemers er hun werk op een plezierige en vooral veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren.

VCA diploma in een dag

Een van die regels is werken met de kennis van de risico’s die het werk met zich meebrengen en daar goed op kunnen anticiperen. Dat kan als werknemers een VCA certificaat of diploma op zak hebben.

Daarmee word je je als werknemer bewust van de eventuele gevaren op de werkvloer, de risico’s voor de gezondheid. Om ongevallen te voorkomen, moet je weten waar je op moet letten. Welke maatregelen je moet nemen en hoe je daarop het beste kunt inspringen. Welke omstandigheden zorgen ervoor dat je zonder ‘zorgen’ het werk optimaal kunt uitvoeren?

Om daar voldoende kennis over te hebben, kunnen werknemers -en ook zelfstandigen- een VCA cursus doorlopen, via de VCA cursus Eindhoven bijvoorbeeld waarmee in één dag het diploma te behalen is. Een diploma op het gebied van VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Er kan een basisdiploma worden gehaald, maar ook een VCA vol of VCA vil diploma. VCA Eindhoven biedt deze training overigens in meerdere talen aan. Ze is er ook in het Engels, Pools en Arabisch.