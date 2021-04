Hoe kun je de videokwaliteit verbeteren – Voor beginners

Soms wil je de resolutie upgraden naar high definition, zoals 720p, 1080p of andere. En het is best makkelijk om dat voornemen waar te maken.

Om je te helpen, kun je gebruikmaken van een goede video-omzetter.

Maar dit is slechts het topje van de ‘videobewerkingsberg’.



Verhoog de videoresolutie en verbeter de videokwaliteit

Eigenlijk zal het visuele video-effect niet zichtbaar veranderen na het verhogen van de videoresolutie. De videogrootte zal echter wel toenemen.

Afhankelijk van je verschillende eisen en de gewenste grootte van de video, kun je een geschikte resolutie en kwaliteit voor je video's kiezen.

Videoresolutie wordt uitgedrukt als breedte x hoogte van een video in pixels. Standard Definition (SD), High Definition (HD) en 4K (UHD) zijn drie soorten veelvoorkomende videoresoluties. Om de video op verschillende apparaten of spelers af te spelen, moet je de videoresolutie wijzigen om de video vloeiend af te spelen.

Als je de videokwaliteit van oude films wilt verbeteren en de videoresolutie wilt opwaarderen, hoef je alleen maar op zoek te gaan naar de beste software.



Verhoog de bitsnelheid

Veel mensen vragen zich af of een hogere bitsnelheid de videokwaliteit kan verbeteren. Het antwoord is positief. Ja, dat kan het zeker.

De bitsnelheid heeft betrekking op het aantal bits dat in een tijdseenheid wordt verwerkt.

De controle van de bitsnelheid komt overeen met de videokwaliteit en de bestandsgrootte. Net als bij de resolutie geldt ook hier dat hoe hoger de bitsnelheid is, hoe beter de videokwaliteit zal zijn. Maar in dit geval neemt de bestandsgrootte wel toe.



Verwijder videoruis

Witte lijnen of stippen en kleurdegradatie in een videobestand zullen ongetwijfeld het afspelen beïnvloeden. De vervelende witte puntjes noemen we videoruis. Om de videokwaliteit te verhogen moeten we deze verwijderen.



Verminder videotrillingen

Sommige vlogs komen nogal schokkerig over omdat ze tijdens het bewegen zijn opgenomen. Ook bij sommige sportvideobestanden zul je merken dat ze trillen.

Deze schokkerige effecten zullen de videokwaliteit sterk beïnvloeden.



Gebruik veel licht

Verlichting maakt een enorm verschil in de kwaliteit van een afgewerkte professionele video. Zorg er dus voor dat het tijdens het filmen een van je topprioriteiten is. Als je niet voldoende goed geplaatst licht gebruikt, is de kans groot dat je video er amateuristisch zal uitzien, zelfs als deze in alle andere opzichten geweldig is.

De zon is een van de beste lichtbronnen voor video. Als je bij natuurlijk licht filmt, doe dan je best om je opnamen 's ochtends of 's avonds te maken, wanneer het licht zachter is. Middaglicht dat recht van boven komt, kan harde schaduwen werpen op je onderwerpen, terwijl ochtend- en avondlicht meer flatteus is. Als je toch midden op de dag moet filmen, probeer dat dan op een bewolkte dag te doen of zoek een schaduwrijke plek voor zachter licht.

Het gebruik van veel schaduw ziet er dramatisch uit en kan voor afleiding zorgen in professionele video's waar drama niet het beoogde effect is. Door weinig of geen schaduw te gebruiken, creëer je een meer open en eenvoudige sfeer, wat meestal beter is voor zakelijke en marketingvideo's.



Output H.265 codec

Wanneer je op YouTube op zoek bent naar een videobestand, zul je merken dat sommige video's 4K worden genoemd. 4K is de super hoge resolutie die je opvallend helder zicht geeft. Vergeet dus niet om voor de output H.265 codec te kiezen wanneer je een kwalitatieve video wilt creëren. Deze biedt namelijk een hoge ondersteuning voor 4K-resolutie.



Hou je bewerking eenvoudig

Tijdens het videobewerkingsproces kan het leuk zijn om verschillende effecten uit te proberen, maar doe niet te gek. Een eenvoudige, strakke montagestijl ziet er over het algemeen het meest professioneel uit.

Enkele dingen die je zeker moet doen tijdens de montagefase zijn:

● Ruisonderdrukking gebruiken om achtergrondgeluiden weg te filteren.

● De belichting bijstellen indien nodig.

● Ongemakkelijke pauzes en stiltes wegknippen.

● Achtergrondmuziek en overgangen toevoegen.

Als je in je professionele video van de ene naar de andere scène springt, maak de sprong dan wanneer er in beide fragmenten beweging is. Dit is vloeiender en natuurlijker dan van een statische scène over te gaan naar een andere.