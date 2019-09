Hoe kun je je woning preventief beschermen tegen muizen?

Muizen worden door veel woningbezitters als een van de meest vervelende ongediertesoorten beschouwd. Dit is niet voor niets! Wanneer je slechts een paar muizen in huis hebt, zal je al snel te maken hebben met een heuse muizenplaag. Muizen hebben namelijk een bijzonder hoge voortplantingssnelheid. Er zijn verschillende manieren om de muizen buiten je woning te houden. Wat doe jij er momenteel al aan, om een muizenplaag te voorkomen?

Mocht je onverhoopt toch met muizen in huis te maken krijgen, dan is het belangrijk om snel in te grijpen. De bestrijding van muizen is niet eenvoudig, waardoor professionele hulp wenselijk zal zijn.



Dicht gaten en kieren in je woning in Volendam

Allereerst is het verstandig om gaten en kieren in de buitenmuur van je woning in Volendam te dichten. Op straat is vaak voldoende voedsel te vinden voor muizen, waardoor zij lang in leven zullen blijven. Tegen het eind van de herfst zoeken zij naar een plek om zich te beschermen tegen de kou. Wanneer er kleine gaten in de muur van je woning zitten, vormt je woning een veilige verstopplek voor de muizen. Het afdichten van deze gaten doe je bijvoorbeeld met pur of met een metalen rooster. Een rooster biedt het voordeel dat de muur kan blijven ademen. Laat een bouwbedrijf in Volendam je hierover adviseren.

Berg etenswaren op in plastic bakjes

Mensen zijn vaak geneigd om hun aangebroken verpakkingen af te dichten met een wasknijper. Ook is het niet ongebruikelijk om bijvoorbeeld een pak rijst af te dekken met een plastic zakje. Veel verstandiger is het om aangebroken etenswaren in een plastic bakje te bewaren. Dergelijke bakjes zijn niet of nauwelijks open te krijgen door muizen, of andere ongediertesoorten. Daar waar muizen een kartonnen verpakking of een dun plastic zakje eenvoudig openscheuren. Geen hygiënische gedachte, wanneer je de etenswaren een dag later bij je maaltijden gebruikt.

Professionele hulp bij muizen in huis

Zoals eerder beschreven werd, is het slim om professionele hulp in te schakelen bij de aanwezigheid van muizen in huis. Ongediertebestrijders beschikken over diverse hulpmiddelen om de muizenplaag aan te pakken. Zelf muizen bestrijden is erg lastig, doordat vaak niet precies duidelijk is waar de muizen zich bevinden. Daarbij zijn niet alle bestrijdingsmiddelen tegen muizen even effectief. Wist je dat het gebruik van zogenaamde muizenkorrels vanaf volgend jaar niet meer mag? Deze muizenkorrels kunnen door andere dieren gebruikt worden als voedsel, met alle gevolgen van dien.