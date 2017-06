#HoeraGeslaagd actie Rabobank barst weer los

De actie #HoeraGeslaagd van de Rabobank barst deze week weer los. Medewerkers van de bank gaan deze dagen het land door om jongens en meisjes die hun middelbareschooldiploma hebben behaald te feliciteren. Zo ook in Waterland en omgeving.

Gewapend met vlaggen, slingers en lekkers belt het team aan bij huizen waar de vlag uithangt. Hans den Haan van Rabobank Waterland en Omstreken legt uit waarom de bank dit doet. ‘’Wij willen aanwezig zijn bij sleutelmomenten in iemands leven. Naast de geboorte of bijvoorbeeld bij het kopen van een huis is het behalen van een middelbareschooldiploma ook zo’n sleutelmoment. Op deze manier creëren we een bepaalde bewustwording.’’

https://www.youtube.com/watch?v=ulUXHeZHhW0



Naast het feliciteren roept de Rabobank geslaagden ook op om een selfie te delen onder de hashtag #HoeraGeslaagd. Wanneer zij dit in de periode van 14 juni tot en met 7 juli doen maken ze kans op verschillende prijzen zoals een BBQ ter waarde van €295 en een lamzak ter waarde van €59,95.

Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer het volgende doen: Maak een selfie, deel hem met #Hoerageslaagd via Instagram. Op de website Hoerageslaagd.nl staat vermeld hoe je de foto kunnen delen en hoe je kunt stemmen. Stemmen kan via de website van HoeraGeslaagd.nl, Facebook en Instagram (hierna ‘deelname punten’). Elke stem of like telt als een punt. Probeer zoveel mogelijk likes te krijgen voor jouw foto op de deelname punten.

De winnaar wordt als volgt bepaald: De deelnemer die in totaal de meeste likes heeft gekregen op alle deelname punten (Instagram, Hoerageslaagd.nl en Facebook) tijdens de periode. Wanneer twee of meer deelnemers hetzelfde aantal stemmen heeft behaald, selecteert de Rabobank de winnaar die als eerste de selfie heeft geplaatst.