Hoge opkomst bij sportaanbod voor mensen met Parkinson/MS

,,Wat een hoge opkomst”, klonk het afgelopen week in sporthal De Seinpaal, bij de kennismakingsbijeenkomst van het sportaanbod voor mensen met Parkinson en Multiple Sclerose. Zowel het team van specialisten als de deelnemers en hun aanwezige naasten waren positief verrast. Achttien mensen schreven zich aan het einde in voor de pilot van vijftien weken. ,,En ik verwacht dat nog wel enkele mensen zullen aansluiten”, zei Peter Tol, de aanwezige Parkinson therapeut van Fysiotherapie De Garage. Op 4 oktober wordt begonnen, met een pilot van vijftien weken.

Door: Eddy Veerman

Wanneer je te maken krijgt met Parkinson of MS, dan is sporten waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. En daar wilden Viola Krens-Everaars, Parkinsonverpleegkundige Thuiszorg De Zorgcirkel, en Leonie Koorn van Team Sportservice verandering in brengen. Zij en nog enkele lokale professionals spraken de naar De Seinpaal gekomen mensen toe.

,,De vraag voor structureel beweegaanbod komt vanuit de Zorgcirkel. Er ligt nu een mooi plan”, zei Leonie Koorn voorafgaand. ,,Het doel is om deelnemers even weg te halen uit de medische sleur en het gewone en vooral gezellige verenigingsleven te laten ervaren. Plezier, preventie en het sociale aspect staan voorop.”

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kwamen eerst de lokale professionals aan het woord. Peter Tol vertelde over Parkinson-klachten die te maken hebben met bewegen, zoals lopen, aankleden, praten of eten. Maar ook het beven van de armen en soms ook benen. De fysio haalde ook de niet-motorische klachten aan die zich voor kunnen doen, zoals moeite met slikken en stoelgang, moeite met dingen onthouden, slecht kunnen slapen en heftig dromen, somberheid, angst en depressie. Hij somde ook klachten op die zich voor kunnen doen bij MS. ,,Zet bewegen in als medicijn”, sprak hij vervolgens. ,,Dat kan leiden tot het voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen, tot verbetering van de dagelijkse activiteiten. Het heeft een gunstig effect op motorische symptomen, maar ook op obstipatie, pijn, depressie, vermoeidheid en de cognitie.”

,,Tijdens deze sportlessen ontmoet je ook lotgenoten. Door deze plezierige manier van ontspanning krijg je ook zelfvertrouwen. Het helpt de kwaliteit van leven te verbeteren”, legde Viola Krens-Everaars uit. Zij komt namens de Zorgcirkel preventief op huisbezoek en biedt een luisterend oor en begeleiding rondom de aandoeningen in de thuissituatie. Naast dat zij een klankbord voor de mantelzorger is, schakelt zij tevens de juiste paramedische zorg in. ,,Sporten leidt tot vermindering van depressies en pijn en gaat de negatieve effecten van langdurig stilzitten tegen.”

Nadat ergotherapeute Laura van Gent en diëtiste Afra Botman vanuit hun vakgebied hadden gesproken, nam de Edamse trainer Wesley Meijer de deelnemers ‘onder handen’. Hij had diverse stations met beweegvormen uitgezet, waarbij ieder zijn of haar eigen tempo kon hanteren. Van een loopladder, tot tennis met een ballon of zelfs boksbewegingen maken. Het leidde hier en daar tot een lach op het gezicht. ,,Ik vond het erg leuk. Ik ben er straks zeker bij”, zei één van de deelnemers.

Het team van specialisten: Wesley Meijer, Laura van Gent, Viola Krens-Everaars, Leonie Koorn en Peter Tol. Ook Afra Botman behoort tot het team.