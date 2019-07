Hondennamen - Wat zijn de gekste hondennamen?

Tijdens een puppycursus hoor je de gekste hondennamen.

Sommige zijn leuk, andere klinken heel gek. Maar wat zijn nou goede namen voor je trouwe viervoeter? Waar luistert je hondje vooral naar? En waarom is dit zo belangrijk tijdens de puppycursus?



Hondennaam: 2 tips

Er volgen een tweetal kenmerken waar een goede hondennaam aan moet voldoen:

1 Duidelijke klanken

2 Passend bij de hond

Alhoewel bovenstaande opsomming wellicht logisch klinkt, kom je in de praktijk nogal eens namen tegen die niet volgens bovenstaande regels zijn opgesteld.

Duidelijke klanken

Honden reageren het best op duidelijk te onderscheiden klanken. Zo kunnen ze hun eigen naam beter onthouden. En dit is natuurlijk weer handig voor jou, want niets is zo vervelend als een puppy achternazitten die niet doorheeft dat je hem roept. Begin je hondennaam daarom bij voorkeur met een harde medeklinker (t, k, p, ch, s, f en h) en eindig met een duidelijke klinker. Simba en Moby zijn bijvoorbeeld handiger dan Bo.

Passend bij de hond

De naam van je hond is een naam voor het leven. Zorg er daarom voor dat de naam ook bij je hond past. Maak je puppy naam niet te “schattig”, want ooit zal je puppy opgroeien tot een groet hond. En dan is “Donsje” misschien niet meer zo handig. Overleg met vrienden of collega’s die zelf ook een hond hebben. Misschien kom je nog wel tot goede ideeën.

De puppycursus

Waarom is de hondennaam nou zo belangrijk voor de puppycursus? Het antwoord is hierboven al even gegeven. De leermeester moet jouw hondje meerdere malen tijdens de cursus kunnen roepen en commanderen. Dit moet zo duidelijk en soepel gaan. Er zijn zelfs bedrijven die bepaalde puppy’s weigeren vanwege hun naam. Zorg dus voor een mooie, passende duidelijke naam, maar vooral een naam waar jij trots op kunt zijn!