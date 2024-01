Jan mist neus Barbra Streisand of haar Donald Trump

Hoofd Jan Smit niet bijzonder genoeg

Jan Smit heeft tevergeefs geprobeerd zijn gezicht als merk te registreren bij het Europese Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO). De aanvraag, die al in 2016 werd afgewezen, is na een nieuwe poging opnieuw verworpen. Het EUIPO oordeelt dat het hoofd van Jan niet voldoende onderscheidend is om als merk te dienen in de Europese Unie.

Foto: Klaas Hansen

Het merkrechtbureau benadrukt dat een merk opvallende kenmerken moet hebben, zoals de neus van Barbra Streisand of het haar van Donald Trump. In het geval van Jan Smit ziet de doorsnee Europese consument slechts ‘een face in the crowd’. De aanvraag, die betrekking had op de hele EU, werd afgewezen omdat de meeste EU-burgers Jan Smit niet kennen.

Het verweer van Jan, gebaseerd op zijn tv-optredens, het Eurovisie Songfestival en online populariteit, overtuigde het EUIPO niet. Zijn management wilde Jan’s hoofd als merk registreren om ongeoorloofd gebruik ervan door derden te voorkomen, maar het bureau concludeerde dat Jan Smit's afbeelding niet voldoende bekend is in alle lidstaten.

De geweigerde aanvraag betrof het gebruik van Smit's foto op diverse producten, van badhanddoeken en lingerie tot deodorant en zonnebrillen. Volgens merkenbureau Chiever is de afwijzing niet problematisch, omdat bekende personen reeds bescherming hebben via portretrecht. Jan Smit's management Volendam Music blijft echter optimistisch en gaat in beroep tegen de beslissing van het EUIPO, met de hoop alsnog merkregistratie te verkrijgen.