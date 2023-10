Algemeen

Onze redactie aan het woord 'How to survive the Dutch' Wekelijks delen verschillende NIVO redacteurs een persoonlijke boodschap. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. René deelt deze week een huishoudelijke mededeling. Enkele weken geleden ben ik begonnen aan de Master Digital Design aan de Hogeschool van Amsterdam. In mijn klas van 47 personen zijn maar zeven mensen Nederlands. De rest komt uit landen zoals Iran, India, Canada, Colombia, Lebanon, Nigeria; kortom, van over de hele wereld! De cultuurverschillen bij deze groep zijn uiteraard groot en kunnen uitdagend zijn. Het allereerste college dit jaar heette dan ook 'How to survive the Dutch'. Hierbij kregen de internationale studenten uitleg over typisch Nederlands gedrag. Met name de nuchterheid, punctualiteit en directheid zijn unieke aspecten van onze cultuur, waar sommigen aan moeten wennen. De moeilijke taal helpt ook niet bepaald mee met het integreren. De genoemde cultuureigenschappen zijn ook dubbel en dwars terug te vinden 'op Volledam'. Wat dit betreft zijn wij oer-Nederlands. Naar mijn mening is directheid een echte bouwsteen van onze dorpscultuur, die op veel plekken terug te zien is. Van een praatje op de wekelijkse markt, tot sporadische gesprekken op de klucht; voor je het weet heb je een 'ouwe'oertje'. Daarnaast zijn Volendammers recht door zee en zeggen ze waar het op staat. Volendammers zijn, net als andere landgenoten, over het algemeen erg nuchter (zaterdagavonden en feestdagen vormen hierbij een uitzondering). De mindset 'doe normaal, dan doe je al gek genoeg' speelt op het dorp misschien wel een nóg grotere rol dan elders in het land. Uiteraard gaat het hier om generalisaties. Daarnaast is één cultuur niet beter of slechter dan een andere. Persoonlijk vind ik taal- en cultuurverschillen erg interessant en leerzaam. Ik weet nu hoe men elkaar begroet in Iran, en mijn klasgenoten uit dat land kunnen al bijna 'oeh eh jej je aai?' zeggen!

