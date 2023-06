‘Metselaars hoeven niet langer te solliciteren’

HSB Bouw doorbreekt barrières met ‘open hiring’-beleid

HSB Bouw heeft een primeur in de Nederlands bouwsector te pakken door ‘open hiring’ toe te passen in hun wervingsproces voor metselaars. De nieuwe benadering van rekrutering is bedoeld om de drempels van het sollicitatieproces weg te nemen, zoals benadrukt door HR-manager Annemarie van Holstein: ,,Iedereen die denkt dat hij aan de voorwaarden voldoet, kan bij ons metselbedrijf Deurwaarder GA aan de bak als metselaar. Voordat je zelfstandig op de steigers staat, volg je als leerling metselaar eerst een intensief opleidingstraject onder begeleiding van een ervaren leermeester. En zelfs tijdens de opleiding ontvang je al salaris.”

Door: Kevin Mooijer

Iedere vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur kunnen geïnteresseerden zich melden bij het bouwbedrijf. Het enige vereiste is de bereidheid om metselaar te worden, ofwel door ervaring of door de bereidheid om het vak te leren. ,,Na het formulier hier aan de balie ingevuld te hebben, ben je verzekerd van een baan”, zegt Van Holstein enthousiast. ,,We hopen met deze nieuwe manier van werven drempels weg te nemen en mensen aan te kunnen nemen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met een sollicitatieproces.”

Voorwaarden

,,Uiteraard hebben we bepaalde criteria geformuleerd over waar een metselaar volgens ons aan zou moeten voldoen – denk bijvoorbeeld aan vroeg opstaan en ervoor openstaan om het vak te leren - maar we laten de kandidaten vrij om zelf te bepalen of zij aan die voorwaarden voldoen.” Na een proeftijd van één maand ontvangt de werknemer een contract voor zes maanden. ,,Voor de afgesproken startdatum krijgt de kersverse metselaar alle benodigde werkkleding en -uitrusting, daarmee is hij klaar om te starten met het opleidingstraject op de bouwplaats.” Ondanks een nieuwe leerling metselaar nog geen werkzaamheden op de werkvloer verricht waaraan loonwaarde gekoppeld kan worden, begint het salaris wel al met ingang van de eerste opleidingsdag. ,,We doen er alles aan om de kwaliteit van onze metselaars te waarborgen. Door deze werkwijze toe te passen zorgen we dat ook de nieuwe metselaars goed voorbereid aan het werk kunnen gaan.”

Buitensluiting

Het open hiring-concept is in de jaren ’80 in New York ontstaan toen een ondernemer merkte dat bepaalde groepen mensen vaak buitengesloten werden van de reguliere arbeidsmarkt. ,,Sommige mensen hebben ervaring met benadeling vanwege hun achternaam”, zegt Van Holstein. ,,Met open hiring wordt de focus gelegd op iemands potentieel en vaardigheden, ongeacht hun achtergrond. Bij HSB Bouw is iedereen welkom.” Het nieuwe wervingssysteem is nog maar net gelanceerd, maar de bouwgigant heeft al een succesverhaal. ,,Net nadat we op social media berichtten over open hiring, stond er al iemand op de stoep om zich in te schrijven. De kandidaat is met succes gestart en werkt dagelijks met veel enthousiasme op HSB Bouw projecten.”

Vertrouwen

De HR-manager benadrukt dat open hiring een aanvulling is op de bestaande wervingsmethoden. ,,Wij koesteren de samenwerkingen met de opleidingsinstituten. Dat we in onze zoektocht naar nieuwe metselaars nu open hiring toepassen wil dus niet zeggen dat die wervingsmethode de standaard wordt. HSB Bouw blijft gewoon samenwerken met de bekende opleidingsinstituten.” Van Holstein hoopt het tekort aan metselaars aan te pakken met implementering van open hiring. ,,Door iedereen een eerlijke kans te geven om het vak te leren, ongeacht hun achtergrond, hopen we een positieve verandering teweeg te brengen. Met de eerste succesvolle ervaringen en een enthousiast team kijken we vol vertrouwen naar de toekomst van open hiring in de bouwsector.”