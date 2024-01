Huis aan het Water kampt‭ ‬met overstromingen en zoekt‭ ‬hulp na wateroverlast

De recente overstromingen hebben ook Huis aan het Water bereikt. De exacte schade aan het huis en de tuin blijft onduidelijk tot het water is gezakt, maar het is overduidelijk dat de steigers, tuin, tuinmeubelen en de schutting aanzienlijke schade hebben opgelopen. Ook is er water in de sportruimte gelopen na de hoogwaterpiek van maandagnacht.

Spannende momenten voor het ‘Huis in het Water’.

Vorige week moest het Huis aan het Water op last van de gemeente sluiten omdat de veiligheidsdiensten hen niet meer konden bereiken. De situatie is de afgelopen dagen aanzienlijk verslechterd, ook bij buren zoals de Zeilhoek en de jachthaven. Omdat het Huis aan het Water buitendijks is gelegen, kon de gemeente niet helpen met voorzieningen zoals zandzakken.

De instelling blijft deze week gesloten en zal later in de week beoordelen of ze weer open kunnen. Ondertussen worden alternatieve ruimtes geregeld voor lopende gesprekken met gasten, en de Marijkehal is gehuurd voor sportlessen. De situatie is momenteel lastig en nog niet volledig te overzien. Huis aan het Water roept op tot hulp van individuen en bedrijven voor het opruimen, schoonmaken en herstellen van de schade.