Huis-aan-huiscollecte periode is weer gestart

De komende weken wordt er weer gecollecteerd in de gemeente Edam-Volendam. Vanwege het steeds minder voorkomende losgeld, zijn er al stichtingen die alleen nog donaties via QR-codes accepteren. Door de QR-code met de camera van je smartphone te scannen kun je zelf een gewenst bedrag invullen.

De maand september staat in het teken van KWF Kankerbestrijding, Het Prinses Beatrix Spierfonds, De Nierstichting en HandicalNL. In oktober worden daar De Dierenbescherming en De Nederlandse Brandwonden Stichting aan toegevoegd.

Na een vrije periode wordt de collecte voortgezet door het Diabetes Fonds, Het Gehandicapte Kind, Kerk in Actie en Leger des Heils Fondsenwerving. Vanaf 4 december 2022 tot 29 januari 2023 wordt er niet gecollecteerd. In het nieuwe jaar is De Hersenstichting de eerste die collecteert.