Huisje familie Jan Butter en Jannig Karregat op het Doolhof

Voor geïnteresseerden die regelmatig bezig zijn met foto’s van Oud-Volendam, is de bijgaande foto geen onbekende. Er is een gezellig onderonsje gaande op het straatje vóór het huisje van de familie Jan Butter en Jannig Karregat op het Doolhof. De ouderen zullen hen zeker hebben gekend; Jan had door een ongeluk in de fabriek zijn rechterarm verloren. Zij woonden daar met hun vijf kinderen, vier zoons en een dochter: Gerrit, Piet, Kees, Jaap en Gaar. De kwaliteit van de foto laat ietwat te wensen over, het lijkt of hij hier en daar wat is bijgetekend, ook in de gezichten. Boven de onderdeur van het huisje herkennen we moeder Jannig Karraget met mogelijk naast haar haar dochter Gaar Butter, maar net zo goed zou deze vrouw een zuster van Jannig kunnen zijn. Op het straatje staan drie jongedames van wie de meest linkse niet goed herkenbaar is. De andere twee lijken tante-zegsters van Jannig, dochters van haar broer Klaas Karregat, die getrouwd was met Aaltje de Boer; zij woonden met hun gezin aan de Schippersgracht. Of zou het meest rechtse meisje misschien Gaar Butter zijn? Zij heeft een ‘Karregatten-gezicht’.

Leegstand is achteruitgang

Het huisje van de familie Butter – Karregat wordt al een aantal jaren niet bewoond en er wordt blijkbaar ook geen onderhoud aan gepleegd. Stilstand is achteruitgang en dat wordt steeds meer zichtbaar. Van de houten gepotdekselde zijgevel vallen al delen af en het groen tiert welig. De vaste kerkgangers moet het ook opvallen. Het toeristenseizoen is intussen begonnen; vorige week zag ik er een gids voorbij komen met een groep van ongeveer 30 toeristen. Nu vind ik dat persoonlijk niet eens het belangrijkste. Erger is, dat de staat van het huisje steeds meer achteruit gaat. We zouden er voor moeten waken dat het binnenkort van ellende instort. Daardoor zouden we alweer een karakteristiek, beeldbepalend pandje, dit keer op het oude Doolhof, verliezen. Mogelijk hebben de eigenaar of eigenaresse wat ondersteuning nodig bij het nemen van een goede beslissing over de toekomst van hun huisje.

