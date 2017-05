“Huiskamer(s) in beeld” in unieke, grote openluchtexpositie



Tot en met 20 mei is Broek in Waterland het decor voor een unieke bewegende foto-expositie, een gloednieuw onderdeel van het 4e Huiskamerfestival op 19 en 20 mei. Neeltje Pater heeft 15 foto-grafen uit Waterland en omstreken bereid gevonden om hun visie op het thema Huiskamer vast te leggen op de levensgrote, gevoelige plaat.

De fotografen kregen alleen het thema mee en waren verder vrij in hun uitvoering, dus zijn de 15 foto’s allemaal totaal verschillend. Maar van theatraal tot autonoom, van abstract tot beeldend, ze hebben één ding gemeen: ze gaan je raken.

De expositie “Huiskamer(s) in beeld” is in de Kerk van Broek in Waterland aan het Kerkplein 13.