Algemeen

IBEV ledenvergadering drukbezocht Vorige week organiseerde de IBEV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het nieuwe Daiwa House, in het stadion van FC Volendam. Na een kort huishoudelijk deel, werden de tientallen bezoekers en ondernemers door Christien Jordaan en Pim Wiersma (Projectmanagers van de gemeente Edam-Volendam) meegenomen in de toekomstige plannen voor het bedrijventerrein aan de Julianaweg. Zoals bekend wil de gemeente dit bedrijventerrein transformeren naar een nieuwe woon- en werklocatie. Christien en Pim vertelden over de huidige status en welke stappen er nog te zetten zijn. Daarnaast wordt door IBEV ook ingezet op de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in de Purmer. De aanwezigen werden daarom aangemoedigd om ter plekke hun vragen te stellen en ideeën in te brengen. Het werd uiteindelijk een geslaagde ledenvergadering waarin IBEV weer een fraai inzicht bood in de vele manieren waarop zij de individuele- en collectieve belangen van haar leden behartigt. |Doorsturen

