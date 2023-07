Algemeen

De redactie aan het woord "Ik heb een pak voor je!" Wekelijks delen verschillende Nivo redacteurs een persoonlijke boodschap met u. Soms serieus, maar meestal met een knipoog. Jos de Boer is deze week aan zet. Enkele weken geleden schreef ik een column over Volendammerdag. Hierin stond onder meer dat het mooi zou zijn als het dragen van klederdracht verder aangewakkerd wordt, net als in de beginjaren van dit evenement. In het slot van de column deelde ik mijn wens om volgend jaar zelf klederdracht te dragen op deze feestdag. Ik moest echter nog wel aan een pak zien te komen. Gekscherend reageerden een aantal vrienden hierop: ,,Tuurlijk loop jij daar volgend jaar in een Volendammer pak. Eerst zien, dan geloven!” Tot mijn verbazing kwam enkele dagen na de publicatie van mijn column een collega naar mij toe met een bijzondere boodschap. ,,Er is hier iemand die een Volendammer pak voor je heeft.” Nieuwsgierig liep ik met haar mee naar de balie, waar een trouwe NIVO-lezeres mij opwachtte. Ze vertelde dat ze nog een pak had dat van haar oom is geweest. Totaal overrompeld vroeg ik haar of ze hier wel echt afstand van wilde doen. ,,Het ligt al zo lang op zolder, ik heb liever dat het door iemand gedragen wordt”, zei ze. Een kans té mooi om te laten schieten. Vorige week ben ik bij deze gulle dame langs geweest om het pak te passen. De klederdracht verkeerde in goede staat en zat als gegoten, dus heb ik het pak aangeschaft. Met trots kan ik nu zeggen dat ik eigenaar ben van een authentiek Volendammer pak, waardoor ik dus écht geen excuus meer heb om ‘in burger’ de Dijk op te gaan tijdens de volgende Volendammerdag. Bijzonder en mooi om te zien hoe situaties kunnen lopen. Ontzettend bedankt voor het mooie gebaar én het prachtige pak! |Doorsturen

