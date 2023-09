‘Ik wil jonge mensen niet in de weg zitten’

Algemeen

Afgelopen donderdag nam GroenLinks-fractievoorzitter Nico van Straalen (71) afscheid van de gemeenteraad. Hij werd gerespecteerd door vriend en vijand, dat bleek uit de woorden van college-raadsleden. Dertien jaar hield hij het vol in de politieke arena, waarvan de laatste tien jaar als leider van zijn fractie. De bioloog en emeritus hoogleraar vindt het nu tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Dat geeft hem tegelijkertijd de ruimte om meer aandacht te besteden aan andere door hem geliefde activiteiten. Door: Laurens Tol 'Nico zocht altijd naar compromissen en zijn vermogen om met respect naar anderen te luisteren, verdient onze waardering', vertelde Iwan Visscher (VD80), die qua standpunten vaak lijnrecht tegenover Van Straalen stond. Loek Kras (Lijst Kras) vond het 'een feest om met hem in de raad te zitten', daarbij roemde hij ook zijn humor. Patrick Schilder (BVNL) droeg woorden van zijn fractieleider Saul Jonk voor: 'Als er een motie van ons werd aangenomen feliciteerde Nico je als eerste, al was hij het er totaal mee oneens. Dat tekent de persoon die hij is'. "Als Nico spreekt, luistert iedereen" Max Slotboom (PvdA) leerde Van Straalen kennen als een 'scherpe debater, met een natuurlijk overwicht'. ,,Als Nico spreekt luistert iedereen", voegde hij daar nog aan toe. Ook de VVD sprak waardering uit voor het vertrekkende raadslid. Fractievoorzitter Emile Karregat noemde hem 'integer' en zag dat hij 'altijd in was voor een gesprek over de inhoud'. Hij bewonderde daarnaast dat hij zich kon laten overtuigen, zelfs door de VVD. Jaap Schilder (FvD) gaat Van Straalen 'enorm missen'. Hij vond het goed dat hun fracties elkaar altijd 'met respect behandelden'. Burgemeester Lieke Sievers verraste de scheidend fractievoorzitter namens het college met een bijzondere eer: de komende bomenhub gaat de 'Nico van Straalen bomenhub' heten. Zelf kreeg hij het laatste woord, waarmee hij nog een keer de raad kon toespreken zoals hij dat altijd deed. Hij besefte dat hij zijn kiezers een verklaring schuldig was over waarom hij zijn termijn niet volmaakte. ,,Ik wil jonge mensen niet in de weg zitten", zei Van Straalen daarover. ,,De kwaliteit van GroenLinks zal niet lijden onder mijn vertrek." Aansluitend richtte hij zich tot de verschillende fracties en benoemde daarbij onderdelen die hun samenwerking kenmerkte. ,,Ik wens jullie als gemeenteraad meer onenigheid toe. Streef niet op voorhand naar consensus, maar spreek de verschillen van inzicht uit en probeer elkaar te overtuigen. De gemeenteraad is een plek voor debat, niet voor redevoeringen", zo besloot het gewaardeerde GroenLinks-monument zijn politiek testament. Er volgde voor hem een groot en langdurig applaus. Van Straalen onderging het in alle bescheidenheid en zal daarbij waarschijnlijk ook wel enige trots hebben gevoeld.

