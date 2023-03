Algemeen

‘In de kou’ van Ons Pogen trekt volle zalen In een bomvolle St. Jozef was afgelopen donderdag de première van de nieuwste voorstelling van toneelvereniging Ons Pogen: ‘In de Kou.’ Gerda Tol opende de avond met een emotionele speech. Hierin blikte zij terug op de (vanwege corona) afgelaste voorstellingen en het wegvallen van Gré Hoogland, die ook een groot aandeel heeft in de voorstelling die voor volgend jaar op de planning staat. Stipt om 20.00 uur ging het doek omhoog en werd de reis naar de Zwitserse Alpen ingezet. Het publiek werd meegenomen in de auto van de familie Veerman die op weg gingen richting een heerlijke wintersportvakantie. De eerste grap aan het einde van de autorit viel gelijk goed en de toon leek gezet. John Kwakman speelde met verve de vader van het gezin Veerman en deed dat zoals altijd met volle overtuiging. Hij voelt zich duidelijk thuis voor het prachtige decor en zorgt met zijn mimiek dat het net is of hij geen moeite hoeft te doen om ‘te spelen’.

De ruzies tussen vader en moeder Veerman in het Zwitserse Chalet zijn zeer herkenbaar. Herkenbaarheid en de kracht van herhaling waren dan ook de belangrijkste pijlers van de ‘In de kou’. Het bleef, mede door het sterke spel van onder andere Maret Jonk - die écht goed in haar rol zat- zeker niet saai en was het voor de meeste aanwezigen vooral na de pauze een zeer vermakelijk stuk. |Doorsturen

