In de Nivo van deze week (19) o.a:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Strop “Victory ‘55” door verrotte ondervloer

• Lezers die schrijven: Een mogelijke oplossing van de verkeersproblemen in de oude kom van Volendam

• Vz. WMO-raad: ‘De zorg voor mensen moet weer menselijk worden’

• Lijst Kras: Fusie met Waterland en/of Landsmeer? (Deel 1)

• Bedrijf in Beeld: Mindable helpt mensen in effectieve communicatie en bewustwording

• Lezers die schrijven: Deel IV Dossier SKOV

• Voortgang Derde Ontsluitingsweg, Maria Goretti-locatie en Lange Weeren komen in raad

• De religieuzen van Bakker Konings van Kenia, Aruba, Breda en Sneek

• Burgemeester Sievers: ‘Degenen die we herdenken, geven ons voor de keuzes in vrijheid een onvergetelijk voorbeeld’

• De Women Business Club ging dit keer voor gezondheid!

• Jeanne Molenaar: ‘Wij zijn gewoon het mooiste volk van Nederland’

• VD80: Omwonenden oostelijk wooneiland voelen zich weer niet gehoord

• De PianoWandeling Edam; van wandelingetje tot gevestigd evenement

• Ed en Lisette vieren tienjarig jubileum van 100%NL Magazine

• Over de grens: Van de oude kom naar het paradijs