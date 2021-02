In de Nivo van vandaag, 10 februari 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:



• Heuuulll veuuulll winterfoto's

• Uit de Nivo ban 25 jaar geleden (in een nieuw jasje)

• Bevolkingsgroei stagneert

• Buitenspeelmoment Vincentiusschool

• Bijzondere banen: Kees Kwakman

• Alles voor de glimlach van een kind

• Bedrijf in beeld: Bijna alle zzp'ers in de bouw werken voor BPD

• Stichting zet zich in voor groen en gezond Lange Weeren

• CDA steund bouw historische scheepswerf

• Quinty van der Zee: Sterke mening delen

• Liefde is: Gerard en Lydia zijn als water en vuur

• CarMar, bewogen begin

• Afgestudeerd: Mike Dooijeweerd

• Publicatie boek 'strohalm' voor vissers

• FC Volendam: Social media

• Vacatures

• Onze droom: Tokio 'Bart Buikman'