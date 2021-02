In de Nivo van vandaag, 17 februari 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Lezers die schrijven: Op naar een gezond leefklimaat of ......?

• Raad vraagt specifieker voorstel aangaande behoud of verkoop CAI

• Lijst Kras: Bouwen in Lange Weeren uitgemaakte zaak?

• ‘Volendam zonder Spaander is geen Volendam’

• STLLW: De gemeente zet in op BETON CITY Lange Weeren

• GroenLinks: Provincie rommelt met dijkplaatsen

• Janet redt haar honden met gevaar voor eigen leven

• Polikliniek Volendam breidt aanbod uit

• Wilde haren, gouden jaren: Harmen Veerman verkiest de kleedkamerpret boven succes

• Chinees-Indisch Restaurant “Indrapoera” op 25 februari weer open

• Liefde is… Cor en Ingrid kunnen elkaar er goed bij hebben…

• Door jongeren en ouderen achtergelaten troep brengt dieren in gevaar

• Gemeente en bewoners Zuideinde in rechtszaal vanwege eenrichtingsverkeer

• FC-speler Alex Plat beleeft (sportieve) hoogtepunten en diepe dalen