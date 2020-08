In de Nivo van vandaag, 19 augustus 2020

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Incidenten zorgen voor onrust

• Johan Bond neemt zijn levenslessen mee en draagt ze uit

• Piet Blaauw jaagt zijn droom na in Oostenrijk, Jacqueline in Volendam

• VD|80: Hoe zit het met de bereikbaarheid en de afrit naar Spaander?

• Na Brykey Beat en Goud portretteren Marco en Michel straks…

• Het avontuur ligt te wachten op de Halve Maen in de haven van Volendam

• IT’er gemeente werkt samen met ‘briljante game-ontwikkelaar’

• Liefde Is… Voor Wim & Monique is iedere dag een verrassing

• FC Volendam verbaast voetbalwereld met constructie rond Antonucci

• Jeanine van Schendel (39) nieuwe directeur de Triad

• De tuin van Karla en Dick Smit (Dibbes)

• Padel: fanatieke sportbeleving bij ondergaande zon en verlichte kooi

• 3JS willen ook voor Volendamse jeugd spelen