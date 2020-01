In de Nivo van vandaag, 29 januari 2020, o.a.:

Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Wijkraad Oude Kom: ‘ZO KAN HET OOK!’

• Care IS beleggingscolumn: Wat gaan beurskoersen doen in 2020?

• Op de plecht: Toch Nag Net Un Piesie Te Dom?

• Lezers die schrijven: In de gehele Zeestraat mag maar een half uur geparkeerd worden

• Gebiedsmarketing-traject Edam-Volendam gaat van start

• Johan Schilder bestrijdt drugs smokkel en piraterij op Caraïben

• Bedrijf in Beeld: De Goudsmid maakt unieke sieraden voor iedere gelegenheid

• De Zangertjes van Volendam tonen koor van de toekomst tijdens jubileumconcert

• ‘Het gericht aanpakken van jeugdoverlast is een zwakke plek’

• Koninklijk Koor Zang Edam van de partij bij Oude Meesters

• Martine Zwarthoed verzorgt voorleesontbijt in de bibliotheek van Volendam

• De week van Merel: Edamse juniore maakt indruk op NK Allround senioren