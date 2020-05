In de Nivo van vandaag, 6 mei 2020, o.a.:

• Volendam zonder muziek. En nu? (deel 4)

• Sijmen & Annie, op slag verliefd

• Geven en nemen in tijden van corona

• Nieuwe wijkagent in turbulente tijd

• Peter Kwakman krijgt levensreddende stamcellen van broer Gerard én overleeft Corona

• Makers kermis cd’s in ‘ontzettend lastige situatie’

• De Bevrijding: Piet riskeerde meer dan hij besefte

• HV Kras overhandigt twintigduizend mondkapjes aan Dijklander Ziekenhuis

• Leden ED-VO lijden onder maatregelen omtrent coronavirus

• Toespraak van burgemeester Lieke Sievers tijdens de Dodenherdenking

• Scholen van basisonderwijs gaan na negen weken weer open