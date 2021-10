In de Nivo van vandaag, 6 oktober 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Grote schoonmaakbeurt Praathuisje

• Huub Stapel duikt voor documentaire in Volendamse geschiedenis

• ‘Starreke veraole en visserslatijn’

• Bedrijf in Beeld: Smit Elektrotechniek zet vol in op de toekomst

• Twee keer zilver voor AV Edam op NK Werpvijfkamp

• Wat stond er in je rapport? Albert Mop, door schade en schande wijs geworden

• Volendammer visser wint rechtszaak

• Bedrijf in Beeld: Zalm schoenen neemt Theo Tol Shoe Fashion over

• Schaatster Merel Conijn zegeviert bij mass start 3

• Volendammer Luca Schilder maakt transfer naar FC Utrecht eSports

• Bedrijf in Beeld: Rosan Bouwman start hippe herenkledinglijn: Locked

• Theatergroep Hilaria vermaakt basisscholieren

• John Buijs richtte als drugsverslaafde gigantisch spoor van schade aan, maar vecht voor laatste kans

• Jan Mantjes neemt afscheid van Bowling de Zedde