In de Nivo van vandaag, 9 juni 2021

Wij wensen iedereen veel leesplezier met onder andere de volgende onderwerpen:

• Dorpsraden Oude Kom, Middelie en Oosthuizen ’niet ontevreden’ over participatie

• Lezers die schrijven: Binnenkort eerste raadsvergadering in Volendam

• Jeffrey Schilder fietst 325 km voor het goede doel

• Liefde is… Jan en Albert, broederliefde is ook liefde

• Uis faist, oare plek

• Wilde haren gouden jaren: Thoom ‘de Koe’ Veerman: timmerendeweg beroepsmuzikant

• Theetuin Katwoude: heerlijke lokale producten op een landelijk terras

• Mensenmens Gerro de Boer al ruim twee decennia Kaasmarkt-voorzitter

• Singer-songwriter Jacob D. Edward wint NH-Popkanjers

• DBC-docentcoach Douwe van Domselaar debuteert met humoristische verhalenbundel

• Ultieme uitdaging Open Water Swimming Club trekt fanatieke zwemmers

• Vrienden van Volendams Erfgoed schenkt 1000 euro aan vrijwilligers Bottervereniging

• ‘Ik ben benieuwd welke schilderijen de bewoners van Friese Vlaak gaan uitkiezen'