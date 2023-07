Louise Koning (20) kiest een mooi pad in het leven

In kleine stapjes werken richting een gezonde leefstijl

Zaterdagochtend schuift Louise Koning aan bij de redactie van de NIVO. Ze heeft net yogales gegeven aan haar ouders, Ben en Karin Koning. Dat doet ze met enige regelmaat. Ze straalt ontspanning en plezier uit. Op twintigjarige leeftijd heeft ze al een mooi pad uitgekozen om te bewandelen in dit leven.

Door René Schilder

Al van jongs af aan is Louise geïnteresseerd in het bijhouden van een gezonde levensstijl middels voeding, yoga, meditatie en journaling. Die interesse is ontstaan doordat ze in haar jeugd steeds onverklaarbare (buik)klachten had. Terwijl iedereen om haar heen plezier leek te hebben, kon ze hierdoor zelf maar moeilijk genieten. Louise koppelde het bijhouden van haar gezondheid aan gelukkig leven. Dit interesseerde haar enorm, en dus besloot ze op onderzoek uit te gaan. Door aangepaste voeding kreeg ze de meeste klachten onder controle. Haar interesse was inmiddels dusdanig geprikkeld, dat ze besloot een extra studie te volgen naast haar opleiding op het Don Bosco College. Voor de studie orthomoleculaire geneeskunde moest ze maandenlang op zaterdagmiddag naar Friesland afreizen.

‘‘Als je je eigen pad volgt kom je het verste, en nu met je rijbewijs kun je nog verder.”

Dit deed zij eerst met de bus en later met de auto, toen ze haar rijbewijs had behaald. Ze kreeg er ook een mooie levensles bij: ,,Als je je eigen pad volgt kom je het verste, en nu met je rijbewijs kun je nog verder.”

Eigen boek

Louises visie over een gezonde levensstijl bleef niet onopgemerkt in haar omgeving. Er kwamen veel vragen over hoe ze dit allemaal deed. Nadat ze tientallen keren haar verhaal had verteld, ontstond het idee om dit eens op te schrijven. Later besloot ze deze verhalen te bundelen en te publiceren in een boek. ‘Small Steps To A New You’ verscheen in 2021 als een e-book welke op Bol.com, Amazon en Kobo te koop is. Ze schreef het in de Engelse taal om zo een breder publiek aan te trekken, mét succes. Inmiddels zijn er ongeveer 300 boeken verkocht over de hele wereld. Opvallend genoeg komen veel van Louises klanten uit Spanje en Canada.

Louise fietst drie keer per week naar haar werk SuperFoodies in Landsmeer. Haar werk is, niet erg verbazingwekkend, gericht op gezonde voeding en supplementen. Iets wat naadloos past bij haar eigen leefstijl. Bij haar werkgever krijgt ze de vrijheid om haar expertise verder te ontwikkelen, waardoor ze onder andere haar naaste collega’s coacht. De overige dagen van de week vult ze momenteel met een opleiding acupunctuur. Naast haar werk en studie is ze invalkracht voor de yogalessen bij B-Balanced in Edam.

500-uurs Yoga Teacher training op Bali

Volgers van Louise op social media hebben het ongetwijfeld voorbij zien komen: de Yoga Teacher training op Bali. Een twee maanden durende ontdekkingsreis waarin 500 uur aan yogatraining verwerkt zat. Ze koos hiervoor omdat ze wilde ervaren hoe het zou zijn om twee maanden lang alléén maar bezig te zijn met yoga, meditatie en een aangepast eetschema.

Een soortgelijk Yoga Teacher certificaat is ook in Nederland te behalen, maar Louise besloot om voor de ultieme ervaring naar Bali af te reizen. Met een groep van 21 mensen werd begonnen aan deze bijzondere opleiding. De meesten van hen kozen voor een korter traject van 200 uur. Samen met slechts nog één andere cursist ging Louise echter de uitdaging aan om de training van 500 uur te volgen. Alle dagen zagen er als volgt uit: start om 05.00 uur met één uur aan ademhalingsoefeningen, één uur meditatie en anderhalf uur aan hatha-yoga. Dit werd gevolgd door een klein ontbijtje bestaande uit een banaan, een halve mango en een halve papaja. Het middagdeel bestond voornamelijk uit theorielessen waarin filosofie, anatomie, bewegingen perfectioneren en reflecteren werden besproken. Na een kleine lunch volgde weer een yoga- en meditatiesessie van twee uur om vervolgens de dag om 20.00 uur af te sluiten met eten. Dit allemaal met lokale temperaturen van rond de 35 graden.

De voeding was puur en rauw. Geen kruiden of andere smaakmakers. Voeding in zijn puurste vorm dus. Dat viel niet mee, want na verloop van tijd merkte Louise dat ze bepaalde vitaminen en mineralen tekort kwam. Haar medecursisten hadden hier ook last van. Dit werd duidelijk toen zij extra voeding op de lokale markten gingen kopen om aan te sterken. De reis die Louise mee mocht maken was intens en leerzaam. Naast alle kennis die ze opdeed raakte zij ook goed bevriend met haar metgezellen, een ervaring die ze niet had willen missen. Na twee intensieve maanden wist ze de training met succes te voltooien, en behaalde ze haar certificaat.

Hike

Ergens halverwege de training op Bali was het tijd voor een uitstapje. Het doel was om een vulkaan te beklimmen. Samen met nog drie meiden en een begeleider gingen ze de uitdaging aan om deze ‘hike’ te maken in de nabije omgeving. Dit werd een zware beproeving bovenop de trainingsuren die ze al achter de rug hadden. In alle vroegte gingen de dames in de duisternis op pad, dwars door de jungle met slechts een enkele zaklantaarn en een kleine lunch mee. Een klim naar een hoogte van 1.790 meter moest hen een waanzinnige zonopkomst bezorgen. Ze bleken veel geluk te hebben met het weer, het was droog en helder. Na ongeveer twee uur zwoegen werd de top van de berg bereikt. Het adembenemende uitzicht en de stilte zorgde voor een magische ervaring. Na ruim drie kwartier de zonopkomst te hebben aanschouwd gingen ze terug naar beneden. Voor de klim had de begeleiding hen nog een boodschap meegegeven. De garantie kon namelijk niet worden gegeven dat de groep de zon bovenop de berg zou zien opkomen. De spreuk luidde: ,,Ook al is het soms een bewolkte dag, de zon schijnt altijd, het is alleen een kwestie van waar je het bekijkt.” Louise had geluk, maar de spreuk is haar desalniettemin bijgebleven.

Toekomst

Inmiddels is Louise al weer enkele weken terug in Volendam, met een hoop nieuwe levenservaring. Op de vraag wat Louise in de toekomst nog wil bereiken vertelde ze dat ze momenteel aan een tweede boek werkt. De verwachting is dat het in december op de markt verschijnt. Dit keer zal het een fysiek boek betreffen, waarin veel van haar levenslessen beschreven zullen staan, inclusief praktische tips voor een bewuster leven.

Louises droom is het starten van een eigen gezondheidscentrum, waar mensen kunnen komen om weer de juiste balans in hun leven terug te vinden. Een plek waar iedereen weer opnieuw kan leren om beter voor zichzelf te zorgen. Tot die tijd blijft ze rustig werken aan zichzelf. Balans is voor Louise het belangrijkste in het leven. Het is een mooi pad dat ze bewandeld, een pad tussen plezier hebben en uitdagingen aangaan, maar ook tussen gezond leven en het drinken van een wijntje met vriendinnen op de Dijk. Want dat mag er zeker ook bij horen.

Wil je meer over Louise en haar kijk op voeding, gezond leven en balans weten? Ze is te volgen op Instagram en haar eigen website growtruehealth.com. Hier hoopt zij mensen te binden, en in kleine stappen te helpen aan een gezonder en bewuster leven. Louise Koning, een prachtig mens met een boodschap: 'In kleine stapjes behaal je groot succes en goede gezondheid. Dus laat eens een keer je glas staan op een terasje in de zon, en ga 's avonds lekker een rondje om.'