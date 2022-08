In PX wél een reuzenrad

Op het podium in de PX heeft Johan de Wit weer zijn jaarlijkse klusje afgemaakt; het bouwen van een metershoog K’nex reuzenrad. Het rad is kermis na kermis groter en groter geworden. ,,Het is een uit de hand gelopen hobby geworden”, lacht Johan.

Al zolang Johan zich kan herinneren maakt hij met z’n broer kermisattracties van K’nex. Jaarlijks stond er met kermis thuis een attractie voor het raam. ,,Elk jaar maakten we het weer een stukje groter, tot mijn vader het op een gegeven moment genoeg vond.”

Het is alweer drie jaar geleden sinds Johan het reuzenrad voor het laatst heeft opgezet. Samen met zijn vrouw Wendy hebben ze het afgelopen week weer uitgepuzzeld en met een beetje hulp hadden ze het in twee uur weer opgezet. Het is het enige reuzenrad op de kermis dit jaar.