‘Wij blijven jongens gewoon jongens noemen’

Inclusiviteit op het voortgezet onderwijs

Vorige week bereikte de ‘inclusieve taalgids’ die het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteerde de landelijke krantenkoppen. De organisatie adviseert onderwijsinstanties om ongewenste termen uit het taalgebruik te schrappen. ‘Witte en zwarte scholen’, ‘hoger en lager onderwijs’ en ook onderscheidende benamingen als ‘jongens en meisjes’ passen volgens het LAKS niet langer in het huidige tijdsbeeld. Ondanks de taaltips zijn op zowel het Don Bosco College als De Triade jongens nog jongens en meisjes zijn meisjes. ,,Tenzij ze anders wensen natuurlijk”, zegt De Triade directrice Jeanine van Schendel. ,,Maar wij zien dat er nog altijd een heleboel jongens zijn die zichzelf als jongen identificeren en meisjes idem dito. Onze leerkrachten zullen de leerlingen zo ook aan blijven spreken.”

Door: Kevin Mooijer

Op De Triade hebben leerlingen niet gek op te kijken als hun leerkracht ze ’s morgens begroet met een ouderwetse ‘goedemorgen jongens en meiden’. ,,Op onze school hebben we nog geen leerlingen die zich als het andere gender of als onzijdig identificeren”, zegt Van Schendel. ,,Vanzelfsprekend zijn deze jongeren wel van harte welkom op De Triade. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn, dat stimuleren we ook. Tijdens het vak ‘Gelukskunde’ worden dergelijke hedendaagse onderwerpen behandeld en we doen veel aan voorlichtingen en het bijbrengen van respect. Maar in ons geval zijn er momenteel geen leerlingen die zich anders identificeren dan het geslacht waarmee ze geboren werden. Wij blijven jongens en meiden dus ook gewoon zo noemen. En wanneer iemand dat anders wenst, dan nemen we dat serieus.” De schoolleiding van De Triade heeft in het kader van inclusiviteit onlangs wel besloten om in brieftekst naar ouders van leerlingen te verwijzen naar ‘uw kind’ in plaats van ‘zoon’ of ‘dochter’. ,,Deze beslissing is genomen om te voorkomen dat iemand zich gepasseerd voelt”, verklaart Van Schendel. ,,Maar ook wat dit betreft zijn er nog geen gevallen bekend van mensen die transgender of non-binair zijn.”

Don Bosco College

Ook op het Don Bosco College zijn geen nieuwe richtlijnen wat betreft het aanspreken van leerlingen. ,,Wij hebben non-binaire leerlingen, transgenderleerlingen en leerlingen met genderdysforie (onvrede met het geslacht waarmee iemand geboren is, red.) op onze school. Met die leerlingen en ouders gaan we het gesprek aan om te bepalen hoe wij de leerlingen het beste kunnen ondersteunen”, zegt burgerschap coördinator Marisa Jonk-Elzenaar. ,,Onderscheidende termen als ‘man’ en ‘vrouw’ ontwijken we zeker niet, maar we houden in de communicatie wel rekening met de LGBTQ-leerlingen. Wij spreken leerlingen standaard aan als jongens en meisjes, voelen ze zich daar niet comfortabel bij, dan gaan we het gesprek aan. In de praktijk hebben we al gemerkt dat de overige leerlingen ook respect hebben voor dergelijke situaties.”

,,We zijn alert op discriminerend taalgebruik, maar je hebt wel nog jongens en meisjes”, zegt Don Bosco College directeur Hans Werkman. ,,Wij zijn voornemens om de handreiking van LAKS te gebruiken om te beoordelen hoe wij in ons doen, laten en praten inclusiviteit kunnen vormen. Het is goed dat we bewust worden gemaakt van welke effecten wij in onze cultuur hebben die misschien onbedoelde effecten op bepaalde personen hebben. We worden bewust van wat we doen en zeggen, en dat is wat mij betreft een positieve ontwikkeling, maar het is niet zo dat we gaan werken met een afvinklijst met woorden. De komende jaren kunnen we gaandeweg met elkaar onderzoeken waar we naartoe willen.”