Ingezonden: mist aan de haven

De Nivo-redactie kreeg woensdagmiddag dit bijzondere plaatje ingezonden door Monique van Ingen. Over de haven sluiert een dichte mistlaag. Terwijl de fuiken van de VD64 hangen te drogen, probeert de zon zich door de mist te laten zien.

De mist is zo dicht dat de zeilboot aan de overkant van de haven nauwelijks te zien is. Het enige dat echt duidelijk in beeld komt is de kotter van de Loeges. Als gevolg van de mist heeft de foto er de schijn van in zwartwit te zijn gemaakt, maar hij is wel degelijk in kleur geschoten.

