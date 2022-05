Partner content

Inspiratie voor lunch op kantoor

Een goede lunch op je kantoor is om meerdere redenen van groot belang. Ten eerste is het een fijn ontspanmoment. Je laat het werk even los en je gaat genieten van goed voedsel. Daarnaast is de lunch een goed moment om jezelf een boost te geven. Je kunt wel kiezen voor de snelle hap, maar dat geeft je minder energie dan je zou verwachten.

Een gezonde lunch geeft je wel de energie die je nodig hebt om de hele middag te kunnen knallen. Je productiviteit stijgt en je zult betere resultaten behalen. Maar laten we niet vergeten dat lunch op kantoor ook een goed moment is om jezelf te verwennen. In dit artikel delen we inspiratie voor lunch op kantoor. Zo kun je nog meer uit dit moment halen.

Kies voor een lunch vol variatie

Elke dag hetzelfde eten gaat je ook de keel uithangen, hoe lekker je dezelfde producten wellicht ook vindt. Een lunch vol variatie is een aanrader. Ten eerste is het leuk om iedere dag weer verrast te worden door wat er mogelijk is. Dat zorgt voor een aangenaam gevoel van anticipatie. Daarnaast is gevarieerd eten simpelweg ook beter voor je.

Zo neem je tijdens iedere maaltijd andere voedingsstoffen tot je. Immers bevatten producten verschillende vitamines en mineralen die allen goed voor je zijn. Gevarieerd eten is goed voor je gezondheid. Zoek je een lekkere lunch vol variatie en gezonde producten? Bekijk deze website om bedrijfslunch te bestellen.

Lokale en biologische producten

Als je eens wat anders wilt proberen dan een standaard lunch, is het aan te raden om hierbij te kiezen voor lokale producten. Dit heeft meerdere voordelen. Ten eerste ondersteun je een lokale ondernemer door te kiezen voor lokale producten. Daarnaast weet je zeker dat lokale producten vers zijn. Ze hebben geen lange reis moeten ondergaan om je bord te bereiken, ze komen van dichtbij. Verser dan vers kan niet als je kiest voor lokale producten.

Daarnaast is het een aanrader om te kiezen voor biologische producten voor je lunch. Stel dat je kiest voor biologische zuivel. In dat geval krijgen koeien de ruimte en mogen ze zoveel mogelijk van hun vrije tijd vrolijk in de wei spenderen. Dat klinkt toch een stuk beter?

Ambachtelijke en duurzame producten

Laten we eerlijk zijn: niemand van ons zit te wachten op producten vol vershouders en andere toevoegingen waarvan we de afkomst niet weten. We willen natuurlijke producten zonder poespas. Daarom kun je voor jouw bedrijfslunch het beste kiezen voor ambachtelijke producten. Dat is lekker en op een verantwoorde wijze geproduceerd.

Duurzame producten zijn ook een aanrader. Waarschijnlijk vinden veel mensen op je werkvloer het belangrijk dat er voor duurzaam gekozen wordt. Ga met de tijd mee en kies voor een duurzame lunch.