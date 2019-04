Inzending Pieperrace fotowedstrijd sluit donderdagavond

Eerder dan aangegeven zullen we de inzending van de Pieperrace fotowedstrijd sluiten.

In plaats van zondag zal dit vanavond (donderdag) al zijn. Dit om logistieke redenen.

We zijn overrompeld door de vele prachtige inzendingen die wij mochten ontvangen. Na het weekend zal de organisatie van de Pieperrace een keuze maken uit de vele foto's. We zullen de mooiste foto’s ook publiceren op diverse kanalen zoals de Nivo krant, Nivo TV en de website.

Nieuw fotowedstrijd

Wegens het succes van de Pieperrace, maar eigenlijk al een idee wat daarvoor is ontstaan, zullen we een lente fotowedstrijd houden. Dit doen wij in samenwerking met Foto Blaauw. Vanaf vrijdag dagen wij iedereen uit om op zoek te gaan naar de mooiste foto’s binnen onze gemeente.

Binnenkort meer nieuws.