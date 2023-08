Algemeen

Jan Keizer onderscheiden voor redden vrouw uit auto Jan reed op 30 september vorig jaar in de ochtend op de N247 ter hoogte van Broek in Waterland. Een vrouwelijke bestuurder zag niet dat Jan moest stoppen en zij reed achter op de auto van Jan en belandde met haar auto ondersteboven in de sloot. Jan sprong gelijk in de vieze sloot en probeerde met zijn krachtige vuist het raam in de slaan hetgeen niet lukte. Even later kreeg hij de deur open en heeft hij de vrouw op het weiland getrokken. De vrouw was volledig overstuur en zij en Jan werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, waar gelukkig geen ernstig letsel werd geconstateerd.

Totaal verrast en overdonderd stapte Jan woensdag de brandweerkazerne binnen waar zich zijn familie, kennissen en veel pers had verzameld om hem te eren voor zijn reddingsactie. Locoburgemeester Astrid van de Weijenberg van gemeente Waterland roemde Jan Keizer om zijn alerte optreden en dat hij zonder te aarzelen het leven van deze vrouw heeft gered. Jan kreeg een oorkonde en een bronzen medaille van de KMRD uitgereikt en burgemeester Lieke Sievers deed er nog een prachtig boeket bloemen bij. |Doorsturen

