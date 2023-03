Algemeen

Jeroen Schokker bij jeugdteam NL Bowling Van 2 tot en met 9 april speelt het jeugdteam van Team NL Bowling op de European Youth Championships 2023 in Wenen. De achtkoppige selectie die Nederland zal vertegenwoordigen in Oostenrijk telt met Jeroen Schokker een Volendammer. Schokker staat te boek als talentvol bowler. Hij lost de verwachtingen in met het felbegeerde plekje in het nationale jeugdteam. Samen met Dylan Hutchinson is Schokker debutant voor Nederland. Tot april zullen nog twee gezamenlijke trainingen volgen ter voorbereiding op het Europese toernooi. Schokker en zijn teamgenoten worden tijdens de voorbereiding en op het daadwerkelijke EYC zelf begeleid door de nieuwe staf bestaande uit Anne Breems, Jord van Weeren en Bert Breems. Een mooie mijlpaal voor de jongeling die begon als hobbybowler bij Bowlingcentrum De Zedde. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.