Droomscenario voltrekt zich in allerlaatste seconde met een wondergoal

Joey Tol schiet Zaterdag-1 naar Derde Divisie

,,Wat een goal: het is een fenomeen”, doelde trainer Johan Steur glunderend op dorpsgenoot Joey Tol. Talrijk zijn de momenten waarop laatstgenoemde de pure voetballiefhebber al een decennium lang in vervoering bracht, maar zaterdagmiddag was het summum. Net als in de uitwedstrijd van de finale van de nacompetitie moest de topscorer een rol als reserve accepteren. Vervolgens maakte hij dinsdag als invaller de winnende (0-1) bij ARC en vijf dagen later zette hij een volgepakt RKAV-terrein in vuur en vlam. ARC leidde met 1-2, de verlenging naderde en Tol kwam op links in balbezit. De mensen die de Zaterdag-1 al langer volgen, ze wisten wat er stond te gebeuren. Een kapbeweging met links en een uithaal met rechts. Onhoudbaar voor de doelman vloog de bal er in, voor 2-2. Joey Tol sprintte door het dolle heen richting de supporters, het shirt ging uit en terwijl alles wat Volendam was van ongeloof juichte, floot de scheidsrechter af. Het droomdoelpunt van Tol leidt de Zaterdag-1 naar de Derde Divisie.

Door Eddy Veerman

Het shirt is al uit, het RKAV-terrein in extase: het fenomeen Joey Tol heeft de Zaterdag-1 naar de Derde Divisie geschoten.

In de eerste helft leek de thuisclub al een voorschot te nemen op de promotie. Azeddine Sout was moeilijk af te stoppen, maar tot een doelpunt kwam het niet. Aan de overkant maakte Sander Binken al vroeg in de wedstrijd een goede redding en zag hij een Alphense vrije trap op de buitenkant van de paal belanden.



Halverwege viel de 1-0. Remco Schaap maakte op links als back de overlap en geloofde in de dieptebal van Daan Steur. Schaap bracht de bal voor en bij de eerste paal werkte Jens Kras die binnen. Patrick Plugboer raakte daarna nog de buitenkant van de paal. In het begin van de tweede helft kwam de thuisclub twee keer goed weg, vervolgens kreeg het alsnog twee tegentreffers te incasseren. Eerst werd balverlies op het middenveld – terwijl de verdedigers in z’n vooruit stonden – fataal (1-1), daarna zeilde een schot van grote afstand over Binken heen.

Joey Tol was toen al binnen de lijnen. Tien minuten voor tijd kreeg hij de bal voor z’n rechter, kapte en schoot met links. Dat was zo’n moment, waarop hij van beslissende waarde kan zijn, maar de bal miste het doel. Diep in de extra tijd was de situatie andersom en liet hij de bal van z’n rechterschoen vertrekken. ,,Ik voelde meteen dat ik ‘m lekker raakte – vol op de wreef – en zag toen ik ‘m losliet zo richting het doel vliegen”, zei de gevierde man.



,,Ik had er moeite mee dat ik ernaast stond”, bekende de baltechnicus, die vorige week met vakantie was. ,,Ik had op meer krediet gerekend. Maar als je dan invalt, moet je het vanuit die rol doen. Dat deed ik dinsdag al. Als het dan 1-2 staat, voel je ook ‘dan moet ik het maar doen’. Ik heb het wel vaker gedaan en heb ook praatjes… En ik deed het ook.”