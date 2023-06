Algemeen

Joey Veerman debuteert in Oranje 18 juni 2023 gaat de boeken in dat Joey Veerman debuteerde in het Nederlands Elftal. Dat deed hij zondagmiddag tijdens de strijd om het brons in de Nationals League. De Volendammer kwam in het treffen met Italië in de 76e minuut binnen de lijnen, bij een stand van 1-3. Dankzij de subtiele assist van Veerman maakte Wijnaldum in de 89e minuut de 2-3, werd het nog spannend, maar daar zou het bij blijven in de Grolsche Veste, de thuishaven van FC Twente. Joey Veerman heeft zijn eerste minuten te pakken in het Nederlands Elftal. Foto PSV Met het debuut van de speler van PSV heeft Edam-Volendam er weer een international bij. In 2015 werd bekend dat onze gemeente relatief gezien – per 10.000 inwoners – de meeste spelers voor het Nederlands elftal heeft geleverd. Tot nu toe waren dat Gerrie en Arnold Mühren, Kéje Molenaar, Pier Tol en als laatste Wim Jonk. Laatstgenoemde stond 25 jaar geleden tijdens het WK in de halve finale tegen Brazilië. Een thriller die Oranje na strafschoppen zou verliezen. |Doorsturen

