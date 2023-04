Algemeen

Johan Buijs ontvangt Koninklijke onderscheiding Op maandagavond 27 maart werd Johan Buijs Koninklijk onderscheiden door burgemeester Lieke Sievers. In een overvolle brandweerkazerne aan de Dijkgraaf Poschlaan te Edam werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Vrijwillige Brandweer, de EHBO, KNRM Reddingsstation Warder en Burgerharthulp. Door: Klaas Smit Vanaf het moment waarop hij formeel lid mocht worden van de brandweer, werd hij in 1989 meteen lid van de Vrijwillige Brandweer Edam. Hij volgde daarvoor vele opleidingen en trainingen en heeft in zijn actieve carrière op vele uitrukken zijn bijdrage geleverd aan brandbestrijding, waterongevallen, gevaarlijke stoffen en hulpverlening. Vanuit de brandweer zette Johan zich ook in voor ondersteuning van lokale maatschappelijke activiteiten zoals Koningsdag, Sint Maartenoptocht, Sint Nicolaasintocht, Waterdag, de ijsbaan opspuiten, etc.

Sinds 2009 is hij ook actief als vrijwillig opstapper bij het KNRM Reddingsstation Warder.

Verder is hij sinds 1993 een toegewijd lid van de Edamse EHBO-vereniging en sinds 2012 actief betrokken bij Burgerharthulp in Edam-Volendam. Johan staat al jaren dag en nacht paraat om bij een reanimatie-oproep de eerste hulp te bieden bij gevallen van hartstilstand. Johan Buijs is ernstig ziek en heeft helaas niet lang meer te leven. Vóór de ceremonie werd hij door een paar collega’s in het pak geholpen en daarna ontving hij, bijgestaan door zijn vrouw en kinderen de Koninklijke onderscheiding. |Doorsturen

