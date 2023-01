‘Iedereen heeft het heel druk tegenwoordig’

Jonge musici verklaren geringe belangstelling voor opstarten bands

Twee Volendammer muziektalenten spelen nu vooral met oudere muzikanten. In hun eigen leeftijdscategorie zien ze weinig tot geen bands ontstaan. Toch kan het als hoopvol worden beschouwd dat er nog jongeren zijn die intensief met muziek bezig zijn. Zij hebben voordelen ten opzichte van eerdere generaties. Tegenwoordig is een bijna onbeperkte hoeveelheid kennis over muziek makkelijk te verkrijgen. Toch zien zij ook dat al die mogelijkheden kunnen afleiden.

Links: Chris Klein tijdens zijn debuut in het Filantropisch orkest. Rechts: Christiaan Veerman

Door: Laurens Tol

Yanick Bootsman (16) kon zich grotendeels vinden in het Nivo-verhaal van onlangs, over hetzelfde onderwerp. Hij had er geen weet van dat een groot aantal jongeren wel muziekles heeft, maar vaak niet tot samenspelen overgaat en was daar verbaasd over. De jonge muzikant oefent meestal ongeveer een uur per dag en toont zich gedreven om zoveel mogelijk muziek tot zich te nemen. Via zijn Instagram-account kun je een deel van zijn ontwikkelingen volgen, want daar plaatst hij regelmatig video’s op waarin hij aan het spelen is.

De Volendammer heeft wel ideeën over wat de oorzaken zijn van minder muzikale samenwerkingen in Volendam. ,,De muziek van tegenwoordig is zo anders dan vroeger. Vroeger was je fan van Jimi Hendrix en ging je daardoor gitaar leren spelen. Nu heb je andere muziek en daarbij kun je niet zo gauw een instrument bespelen. Bij techno kun je bijvoorbeeld wel met een drumcomputer spelen of iets in die richting. Maar vaak kun je er zelf niet zoveel bij maken”, begint de muzikant.

Yanick speelt al wel in een band: Working Class. Deze groep speelde vorige week vrijdag tijdens een open podium in PX. Daarvan zijn de meeste leden een stuk ouder dan Yanick, namelijk in de 20 en 30. Hij zag weinig mogelijkheden om een band te vormen met leeftijdsgenoten. ,,Ik ken een paar mensen van mijn eigen leeftijd die gitaarspelen, maar verder niemand. Toch zullen dat soort dingen ook op en neer gaan. Het zou kunnen dat het op een gegeven moment weer meer wordt.”

"Eerst leek het onmogelijk om de liedjes van Jimi Hendrix te kunnen spelen. Maar als het dan al aardig in de buurt kwam, dan vond ik dat geweldig"

De gitarist ziet zelfs al tekenen die je als een mogelijke kentering zou kunnen zien. Yanick volgt lessen in PX en ziet daar telkens weer nieuwe leerlingen. Toen hij vier jaar geleden begon, was dit nog niet het geval, zegt hij. Wat dat betreft merkt hij al dat er iets veranderd is. Eerder werd al gesproken over het gebrek aan voorbeelden van artiesten die samenspelen in bands. Dat weerhield Yanick er niet van om zich fanatiek met muziek te gaan bezighouden.

,,Ik hield en hou nog steeds van blues en funk. Die stijlen vond ik al zo leuk om naar te luisteren, dat ik die wilde leren spelen. Bijvoorbeeld de muziek van Jimi Hendrix vond ik zo heftig. Eerst leek het onmogelijk om zijn liedjes te kunnen spelen. Maar als het dan al aardig in de buurt kwam, dan vond ik dat geweldig. Nu ben ik daarnaast meer mijn eigen stijl aan het ontwikkelen. Ook maakte ik al eigen muziek, maar ik zoek nog een beetje mijn eigen sound en stem. Ik moet voelen: dit vind ik zelf leuk.”

De muzikale belofte erkent dat het samenspelen met anderen het allermooiste is. Hij zou in de toekomst dan ook graag nog met vele andere bands willen spelen. Wie weet niet alleen als gitarist, maar tevens als bespeler van andere instrumenten. Zo speelt Yanick naast gitaar al basgitaar en kan hij met een drumcomputer overweg.

Stijlen

Als aanbeveling om muziek onder jongeren meer te stimuleren, zou hij gaan voor een wat vrijere benadering. Daarmee bedoelt hij dat ze op (muziek)scholen meer zelf te kiezen zouden mogen hebben voor welk repertoire ze kunnen spelen. ,,Anders is muziek iets dat moet, maar muziek is eigenlijk je eigen keuze in wat je zelf mooi vindt”, vat de muzikant samen. Verder pleit hij voor meer open podia om muzikanten meer te laten samenspelen voor publiek. Zelf heeft hij al veel goede ervaringen met het spelen in een band. ,,In een band komen de stijlen van iedereen samen. Iedereen die op zijn kamer alle muziek door zich heen heeft laten gaan, dat komt allemaal bij elkaar in een ruimte. Dan wordt dat één.”

Onder lokale muzikanten is het een bekend fenomeen dat toetsenisten voor bands lastig te vinden zijn. Degenen die er zijn, hebben het vaak druk en spelen soms in meerdere formaties. Toen bekend werd dat er een jonge talentvolle keyboardspeler is, werd dat dan ook snel doorverteld. Chris Klein (22) trad afgelopen najaar voor het eerst op en dan meteen voor een volle Jozef met het Filantropisch Orkest. Sindsdien is hij naar eigen zeggen al ‘tien keer gebeld’ om mee te doen aan andere muzikale projecten. De bijna afgestudeerde HBO-student Accountancy moet daardoor keuzes maken voor waar hij wel en niet aan meedoet.

In vergelijking met eerdere generaties muzikanten debuteerde Chris relatief laat. Een reden daarvoor is mogelijk dat er momenteel weinig tot geen bands zijn met leden van onder de 20 jaar in Volendam. Chris: ,,De meeste muzikanten die ik ken spelen wel gitaar, maar zitten niet in bandjes. Dat hoor je dan weleens op zaterdagavond als je ze spreekt. Het is vooral de oudere generatie die mij vraagt om mee te spelen. Van mijn eigen leeftijd zijn er niet echt mensen die bandjes beginnen. Dat is best wel zonde.”

"Mensen waarderen het erg als je muziek aan het spelen bent, is mijn ervaring. Je krijgt dan ook een hoop complimenten"

Chris noemt een hele lijst van lokale artiesten waarmee hij de komende tijd optreedt. ,,Ik heb het druk”, zegt hij dan ook. Toch speelt hij niet alleen met oudere muzikanten. ,,Ik zit al drie jaar in een band met drie andere jongeren. Die stopte wel steeds, bijvoorbeeld door corona. Er was steeds wel iets anders waardoor het niet doorging en daarom heten we ‘Sabbatical’. We zijn dus al wel een tijdje bezig, maar hebben hier nog niet mee opgetreden.”

De toetsenist heeft wel een idee waarom spelen in een band minder voorkomt onder jongeren. ,,Iedereen heeft het heel druk tegenwoordig, met school en tijdsdruk. Ik denk dat je daarom jong moet beginnen met een muziekinstrument te bespelen om echt in een band terecht te kunnen komen. Vroeger was er waarschijnlijk een stuk minder te doen dan nu. Nu heb je Netflix, je telefoon, Facebook, veel meer mogelijkheden tot je beschikking. Dat zal wel een rol spelen.”

Chris denkt dat als men muziek onder jongeren verder wil stimuleren, er al in een vroeg stadium moet worden begonnen. ,,Toen ik in groep 6 zat, startten net de blokfluitlessen op school. Ik heb die gevolgd en dat was de basis voor de pianolessen, waar ik later mee begon. Daar heb ik dus wel veel aan gehad. Mijn vader Cor is ook actief in de muziek en daar krijg je natuurlijk wel wat van mee. Hij heeft onder andere in De Kirries gezeten. Aan mijn moeders kant van de familie zijn eveneens mensen actief in de muziek. Toch denk ik dat de belangstelling voor muziek bij mij vooral uit mezelf kwam.”

De muzikant hoopt op een herleving van de jonge muziekscene. ,,Het is te hopen dat er in de toekomst wat meer jonge bandjes zullen ontstaan. Mensen waarderen het erg als je aan het spelen bent, is mijn ervaring. Je krijgt dan ook een hoop complimenten. Dat is wel mooi om mee te maken natuurlijk.”

Foto: Robert Gort