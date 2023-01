Jonk: ‘Moesten met realistisch plan komen’

Terwijl Ajax-directeur Edwin van de Sar tegen de nationale media het ontslag van Alfred Schreuder verklaarde (‘deze wedstrijd was de druppel’), legde FC Volendam-trainer Wim Jonk even verderop na de 1-1 in de Johan Cruijff Arena uit waarom voor het verdedigende strijdplan was gekozen.

FC Volendam viert de gelijkmaker. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

,,We moesten met een realistisch plan komen, we hebben voorafgaand gekeken naar wat geschikt was voor deze groep in deze situatie. Ajax komt graag door over de zijkanten. Dat wilden we bestrijden. Newcastle United deed dat heel goed tegen Manchester City, Vitesse deed dat eerder tegen Ajax. Nu had Bergwijn het moeilijk met Brian Plat en kwam Tadic er ook niet doorheen, vooral doordat we ‘dubbelden’ met onze andere spelers. We hoopten dat wij af en toe zelf de bal konden veroveren en weg konden komen. Dat bleek in de eerste helft moeilijk. Er was een plan B besproken, dat als Ajax wel vroeg zou scoren, dan konden we Mühren, Veerman of Van Mieghem brengen. Het was net wat de wedstrijd zou vragen. Maar de groep die er stond, deed het uitstekend. In de tweede helft kwamen we meer onder druk. En zoiets blijven uitvoeren is ook heel moeilijk. Uiteindelijk krijgen we nog een aantal keren gelegenheid om te counteren en waren we te onzorgvuldig. Maar dit is goed met het oog op de wedstrijd tegen Groningen.”