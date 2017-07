Jubileumwedstrijd 70 jaar Voetbal Vereniging Oosthuizen

In het kader van het 70-jarig bestaan van Voetbalvereniging Oosthuizen vond zaterdag een jubileumwedstrijd plaats op het complex van VV Oosthuizen. Een mixteam van de jubilerende vereniging (met oud-spelers, trainers, vrijwilligers) nam het op tegen FC De Rebellen, met BN’ers en oud-voetballers in de gelederen.

Scheidsrechter was Roelof Luinge en hij werd geassisteerd door de grensrechters Arie Booij en Albin Zwiers. Het weer werkte zaterdag prima mee en er was veel publiek naar het voetbalcomplex gekomen.

De voetbalfans kwamen uit de wijde omgeving vandaan. Aan de poort werden loten verkocht waarmee vele mooie prijzen te winnen waren. Voor de kantine waren partytenten geplaatst waar het heel druk was.