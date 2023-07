Algemeen

Juf Margriet Hoogland zwaait na 46 jaar af Na een indrukwekkende carrière van maar liefst 46 jaar in het onderwijs op de St. Nicolaasschool, Spinmolen, Springplank en 't Kofschip, heeft juf Margriet Hoogland afscheid genomen en gaat ze met een welverdiend pensioen.



Op haar laatste schooldag werd ze overladen met liefde en waardering tijdens een bijzondere viering. De sfeer op 't Kofschip was opgewonden en vol verwachting toen de dag begon met een verrassing voor juf Margriet. Ze werd thuis opgehaald in een prachtige Old-Timer, een gebaar van waardering van de school en de gemeenschap voor haar toewijding aan het onderwijs door de jaren heen. Een bijzonder moment tijdens het feest was de vraag van de kinderen of Gompie, juf Margriets handpop die ze al jaren gebruikte om interactief en speels les te geven, ook met pensioen ging. De kinderen waren opgelucht en blij toen juf Margriet bevestigde dat dat inderdaad het geval is. Gompie zal altijd een speciaal plekje in de harten van de leerlingen houden, net zoals juf Margriet dat heeft. |Doorsturen

