Juf Ninita 40 jaar in het onderwijs Afgelopen week heeft Juf Ninita Steur haar 40-jarig jubileum feestelijk gevierd met de kinderen van groep 5 en 6 van de Springplank. Na een spannend bingo-spel met vele prijzen volgde er een traditioneel spelletje koekhappen en spekhappen, gewoon lekker ouderwets! Ze kijkt terug op een zeer geslaagde viering. Na het afronden van de Pedagogische Academie in Amsterdam is Ninita in 1979 begonnen op 't Kofschip in Volendam (Vormingsinstituut). Samen met Marian, Ginia, Astrid en Ellie uit haar eerste groep heeft zij nog steeds twee keer per jaar een KTB. Ze hoopt dit nog vele jaren voort te zetten. Na tien jaar besloot Ninita de overstap naar het basisonderwijs te maken en daar heeft ze nooit spijt van gehad. Ze heeft met veel plezier op verschillende scholen gewerkt, te beginnen bij de Jozefschool, vervolgens de Kennedyschool, de Blokwhere en de Petrusschool. Volgend jaar, wanneer ze de pensioenleeftijd bereikt, hoopt ze haar loopbaan af te sluiten op de Scheepswerf (voorheen Springplank/Spinmolen). Het mooiste en meest waardevolle aspect van haar carrière was altijd het contact met de kinderen en hun ouders. |Doorsturen

