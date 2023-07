Kaasmarkt Edam seizoen 2023 geopend

De eerste traditionele kaasmarkt in Edam zou plaatsvinden op 5 juli 2023 maar storm Poly gooide roet in het eten. In verband met code oranje en later code rood had het bestuur besloten om de eerste kaasmarkt niet door te laten gaan. Dit was voor het eerst in de historie. Zodoende werd 12 juli de eerste kaasmarkt van het seizoen 2023.

Edamse ondernemer John Grootendorst luidt het Kaasmarkt seizoen 2023 in. Ook wethouder Angelique Bootsman was aanwezig op de zonovergoten woensdagmorgen.

Door: Klaas Smit

Gelukkig was het woensdag wel mooi weer en de honderden toeristen konden als vanouds genieten van een prachtig schouwspel met de vele vrijwilligers, het Edams Blaaskapel en de prachtig aangeklede kaasmeisjes. Johan Grootendorst van het Edams Tuincentrum Lokkemientje was als eregast uitgenodigd en hij vond het een hele eer om de bel te mogen luiden ter opening van de kaasmarkt. De kaasmarkt vindt nog plaats iedere woensdag in juli en t/m woensdag 23 augustus. Tevens is er nog een avondkaasmarkt op zaterdag 12 augustus van 20.30 tot 22.00 uur. Een bezoekje aan een van deze dagen is zeker de moeite waard.

Jaap Veerman (Corn) opent vandaag, 19 juli

Volendammer Jaap Veerman (Corn) is dit jaar eén van de prominente eregasten op de Kaasmarkt van Edam. Als gemeentebode is Veerman hét gezicht van het historische Stadhuis aan het Damplein van Edam, alwaar hij al gedurende een lange reeks van jaren de ontvangst van eregasten van Kaasmarkt Edam tot in de puntjes verzorgt.

Burgemeesterswissel op 26 juli

Niet burgemeester Marion van der Weele van Waterland, zoals eerder aangekondigd, maar burgemeester Ellen van Selm van Purmerend zal de openingsbel luiden op de kaasmarkt van Edam op woensdag 26 juli a.s. Het is een goede gewoonte van de kaasmarktorganisatie in Edam om elk seizoen een burgemeester van een bevriende gemeente als eregast uit te nodigen.