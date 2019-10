Kaasmuseum van Henri Willig komt op het Spui in Edam

In het voorjaar is de Wijn en Kaaswinkel Edam verhuisd naar Spui 7. In de twee kleine winkelpandjes op de hoek Spui/Prinsenstraat is men al geruime tijd bezig met sloopwerkzaamheden.

Omdat het een monumentaal pand uit de 16e eeuw is, moeten dit in de oude staat blijven. Tijdens de sloop van het interieur zijn de oude houten vloeren en draagbalken in beeld gekomen. Het graafwerk wordt uitgevoerd met een kleine graafmachine. Tijdens het werk moet in de kleine ruimte nauwkeurig gemanoeuvreerd worden.

Er zijn stutbalken geplaatst zodat het pand niet in kan storten. De grote wens van Henri Willig Kaas om hier een Kaasmuseum in te vestigen wordt nu werkelijkheid met de Edam Kaas Beleving. De inschatting is dat de nieuwe winkel in Edam klaar is voor het kaasmarktseizoen begint.